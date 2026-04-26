Carlos Nobre ve esencial reducir emisiones de combustibles fósiles para evitar un ecocidio

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Jorge Gil Ángel

Santa Marta (Colombia), 26 abr (EFE).- El científico brasileño Carlos Nobre considera en una entrevista con EFE que es esencial acelerar la reducción de las emisiones de gases de los combustibles fósiles para evitar un ecocidio, que puede ocurrir si el planeta se calienta dos grados centígrados más de aquí a 2050.

«Si no reducimos de inmediato el uso de combustibles fósiles, alcanzaremos un calentamiento superior a los dos grados para 2050, lo que supondrá un ecocidio para el planeta», explica Nobre en la ciudad colombiana de Santa Marta, donde participa en la primera Conferencia para la Transición más allá de los Combustibles Fósiles.

El brasileño, uno de los mayores especialistas en el calentamiento global, apunta que si la temperatura aumenta dos grados el planeta superará sus «puntos de inflexión».

«El que tenemos más cerca es el de los arrecifes de coral. Si la temperatura alcanza los dos grados, todos los arrecifes de coral se extinguirán para 2100», señala.

Nobre (74 años, São Paulo), doctor en Meteorología por el Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT), recordó que en la COP30 de Belén (Brasil), celebrada en noviembre pasado, los científicos crearon «un pabellón de ciencia planetaria» que informó a los negociadores de «la urgencia de reducir las emisiones globales».

«Alrededor del 75 % de las emisiones de gases de efecto invernadero provienen de los combustibles fósiles. Y en 2025 las emisiones aumentaron un 1,1 %. Ahora, en estos cuatro meses de 2026 las emisiones siguen aumentando. Por lo tanto, si no reducimos las emisiones de inmediato, podríamos llegar a un calentamiento de 2,5 grados para 2050. La ciencia demuestra que alcanzaremos los 1,5 grados de forma permanente para 2030», añade.

La Amazonía, cerca del punto de inflexión

Nobre, quien es profesor de la Universidad de Sao Paulo, señala que la zona sur de la Amazonía -en las tierras bajas de Colombia, Perú y Bolivia- ya está cerca del punto de inflexión.

«Esto supone 2,3 millones de kilómetros cuadrados. La selva de esa zona está muy cerca del punto de inflexión. La temporada seca dura entre cuatro y cinco semanas más que hace 45 años, lo que supone una semana más por década. Es mucho más seco, un 20 % más seco, y también entre dos y tres grados más cálido», explica.

Por eso, el científico brasileño hace un llamamiento a reducir a cero la deforestación para 2030.

«Todos los países de la Amazonía están de acuerdo en eso, pero también tenemos que abordar la degradación causada por los incendios y, a continuación, empezar genuinamente una restauración forestal a gran escala», afirma».

En este contexto, la conferencia de Santa Marta es relevante porque los científicos analizarán «un elemento muy importante», que es la superación de la barrera de «los 1,5 grados centígrados para 2030».

«Para evitarlo no solo hay que llegar a un uso cero de combustibles fósiles, digamos para 2040, sino que debemos eliminar el dióxido de carbono de la atmósfera y la solución basada en la naturaleza consiste en llevar a cabo una restauración forestal a gran escala para eliminar el CO2», resalta.

El papel del panel científico

Nobre forma parte del Panel Científico para la Transición Energética Global (SPGET, por sus siglas en inglés), presentado el viernes en Santa Marta durante la conferencia, y que tendrá como sede la Universidad de Sao Paulo, como un mecanismo de apoyo para países y sectores que deseen avanzar en este propósito.

Esta iniciativa está dividida en cuatro grupos de trabajo, el primero de los cuales buscará cómo reducir las emisiones de gases de efecto invernadero.

«El grupo de trabajo dos se centra en todas las vías tecnológicas para reducir las emisiones. El grupo de trabajo tres se centra en cómo demostrar, comunicar e involucrar al sector económico, al sector político y a toda la sociedad», añade el brasileño.

El último «se centra en cómo conseguir que el mecanismo financiero acelere la eliminación total del uso de combustibles».

«Por eso, este panel científico será realmente muy eficaz a la hora de comunicar a nivel global, pero también país por país. Así que tenemos muchas esperanzas. El panel científico será muy eficaz para acelerar la transición energética», concluye Nobre. EFE

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