Carlos Vives, Fonseca, Silvestre Dangond y Fanny Lu lamentan la muerte de Yeison Jiménez

2 minutos

Bogotá, 10 ene (EFE).- Artistas colombianos como Carlos Vives, Fonseca, Silvestre Dangond y Fanny Lu expresaron este sábado su pesar por el fallecimiento del cantante de música popular Yeison Jiménez, quien murió junto con otras cinco personas al estrellarse su avioneta en el departamento de Boyacá, en el centro del país.

«Estoy cerca a la tierra de Yeison Jiménez. No es fácil salir a cantar hoy en la feria de Manizales con esta tristeza en el corazón. Lo siento mucho, mucha fuerza para su familia», escribió en su cuenta de X Carlos Vives, junto con una foto del artista fallecido, antes de dar un concierto en esa ciudad, capital del departamento de Caldas.

Yeison Jiménez, de 34 años, nacido en Manzanares (Caldas) fue uno de los artistas más influyentes de la música regional colombiana en la última década y figura clave en la expansión del género popular más allá de los circuitos tradicionales.

«Mi querido Yeison Jiménez me quedo con las conversaciones que un par de veces tuvimos. Admiré siempre tu manera de construir tu camino. Que dolor recibir esta noticia, perdemos todos con tu partida. La música nunca muere», escribió por su parte Fonseca.

Silvestre Dangond, uno de los máximos intérpretes de la música vallenata, publicó un video en blanco y negro en el que aparece conversando con Yeison Jiménez, a quien le escribió: «¡Campeón, te nos adelantaste! La última vez que reímos juntos, aquí nos tenes llorando a todos».

«Hoy Colombia despide a un artista que dejó huella, que acompañó vidas, amores y despedidas con sus canciones. Descansa en paz, Yeison. Gracias por tu música, por tu voz y por cada historia cantada desde el corazón (…) Tu legado vivirá en cada letra», escribió también en X la cantante Fanny Lu.

Yeison Jiménez se había presentado el viernes en Málaga, en el departamento de Santander, y tenía prevista una presentación la noche de este sábado en el municipio de Marinilla, en el departamento de Antioquia, cercano a Medellín, hacia donde se dirigía en su avión junto con parte de su equipo de colaboradores, mientras que su banda ya lo esperaba en esa localidad.

El artista se hizo popular con canciones como ‘Sublime mujer’, ‘Aventurero’, ‘Vete’, ‘Ni tengo ni necesito’ y ‘Mi venganza’, que lo consolidaron como uno de los intérpretes con mayor convocatoria en Colombia. En 2021 fue reconocido como artista revelación latino por la revista Billboard. EFE

joc/seo