Carmen Maura, una «buena chica» que disfruta de la «libertad sin límites» a los 80 años

Mar Marín

Marrakech (Marruecos), 30 nov (EFE).- A los 80 años, la actriz española Carmen Maura tiene la agenda repleta. Está volcada en la promoción de «Calle Málaga», termina un rodaje y se prepara para una serie. Aspira a ser una «buena chica» y asegura, en una entrevista con EFE, que disfruta de una edad en la que «haces lo que te da la gana» y «la libertad no tiene límites».

Maura ha vuelto en estos días a Marruecos para participar en el Festival de Marrakech, donde se exhibe «Calle Málaga», la película protagonizada por la actriz española rodada en Tánger bajo la dirección de la realizadora marroquí Maryam Touzani que representará al país magrebí en los Oscar.

Una historia sobre las raíces, la memoria y el amor en la vejez, con un rodaje que recordará siempre «como uno de los más difíciles» confiesa Carmen, pero con un resultado que le «encanta» y en el que, por primera vez, se ha desnudado ante las cámaras.

«¿Puedes creer que con todos los cortometrajes que he hecho, he hecho montones de primeras películas y he hecho montones de personajes distintos, nadie me ha pedido que me desnude? Y esta vez, a lo mejor si me lo preguntan hace 7 años, 8 años, 10 años, le habría dicho que no, pero es que esta vez me da igual», continúa durante la entrevista con EFE en Marrakech.

La escena no le preocupó «lo más mínimo», prosigue Maura, que reconoce que su compañero de reparto, el actor marroquí Ahmed Boulane, «estaba nerviosísimo» y «le tenía que tranquilizar».

Ventajas de los 80

Con cuatro premios Goya y con la carpeta cargada de proyectos, Carmen Maura disfruta de sus 80 años: Una edad en la que «la libertad no tiene límites. O sea, hago lo que me da la gana y digo lo que quiero».

La ventaja es «sentirte absoluta y totalmente libre» y «como además coincide con que el mundo no me encanta, pues entonces tampoco tengo mucho susto de palmarla», sostiene. «He vivido épocas mucho mejores que esta».

Desde sus inicios como presentadora de televisión en España -cuando me mostraban el guión con «pizarras», recuerda- la industria ha cambiado mucho.

«El cine a mí me gustaba más antes. Ahora montones de veces si te despistas un poco, te sueltan palabras en inglés todo el rato», bromea, y presume de una larga e intensa carrera que estrenó con 25 años y en la que «nunca he estado parada», aunque «es verdad que he hecho cosas que no se pueden ni ver», admite.

El cine para ella es «trabajo en equipo», «por eso no me pongo nerviosa nunca en un plató, porque sé que depende de todos». «Es maravilloso nunca ponerme nerviosa, eso es un regalo».

Recuerda cómo le costo vencer las resistencias de su familia conservadora a sus deseos de ser actriz y reivindica a «las mujeres que llevamos mucho tiempo ya luchando para hacer lo que nos da la gana».

En una profesión que, asegura, depende del talento y en gran parte de la suerte, recomienda a las jóvenes actrices «trabajar sin pensar dónde voy a llegar».

Tras casi seis décadas de trabajo, una larga lista de premios que incluyen César y un galardón en Cannes y títulos imprescindibles para el cine español, como «Mujeres al borde de un ataque de nervios», Carmen Maura no tiene asignaturas pendientes como actriz, y, en la vida, aspira a ser «una buena chica».

«Sobre todo ahora que estoy haciendo todas estas cosas, lo que quiero es hacer de persona normal, que va al gimnasio todos los días y eso».

«Entonces que me dicen que la voy a palmar dentro de poco, pues digo, vale». EFE

