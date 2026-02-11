Carnero presenta la Semana Santa al papa y no pierde la esperanza de que visite Valladolid

2 minutos

Ciudad del Vaticano, 11 feb (EFE).- El alcalde de Valladolid, Jesús Julio Carnero, presentó este miércoles a León XIV la Semana Santa de su ciudad e invitó al pontífice a visitar la capital castellanoleonesa, sin perder la esperanza de que el papa la incluya en su próximo viaje a España.

«Hemos emprendido un viaje con un objetivo claro que era presentarle a su santidad la Semana Santa vallisoletana, una Semana Santa que está llena de devoción, de arte, de magia, de silencio, de seriedad», dijo Carnero a los medios tras salir del aula Pablo VI del Vaticano donde la delegación vallisoletana pudo saludar y mantener un breve encuentro con el pontífice estadounidense tras la audiencia general de los miércoles.

El alcalde confirmó que Robert Prevost «conoce muy bien Valladolid» y «tiene grandes amigos allí» ya que cuando fue Prior General de los Agustinos viajó mucho a España.

Durante el encuentro, en el que también participó el arzobispo de Valladolid y presidente de la Conferencia Episcopal, Luis Arguello, la delegación regaló al papa el cartel de la Semana Santa del artista Ferrer Dalmau en el que aparece la Virgen de las Angustias y también ‘El hereje’ de Miguel Delibes.

«Yo he querido desearle en nombre de toda la delegación (…) que Dios le de mucha salud porque creo que tenemos un grandísimo papa y nos va a guiar a todos los cristianos por buenos derroteros», dijo el regidor.

Sobre la posibilidad de que en el próximo viaje del papa a España -del que aún no se conocen las fechas ni están cerradas las etapas- se incluya Valladolid, Carnero manifestó que estarían «encantados» de que su santidad les acompañe en algún momento en la próxima visita o en cualquier otro momento y «que siempre, porque él así lo siente, nos lleve en su corazón a través de ese corazón agustino que él tiene».

«Le he invitado pero no me ha señalado nada, lógicamente, en concreto, pero como todos ustedes saben, el viaje está encauzado hacia España y veremos a ver cuándo se concretan qué fechas y en qué destinos», agregó.

El alcalde aseguró que «nunca se va a perder la esperanza» de que pueda acudir bien a la ciudad de Valladolid o bien, a Mayorga de Campos, dada la unión que con este municipio mantiene su santidad desde su obispado en su día en Chiclayo. EFE

ccg/sam/cg

(foto)(vídeo)