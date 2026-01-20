The Swiss voice in the world since 1935

Carney afirma que el mundo sufre «una ruptura» forzada por las «grandes potencias»

Davos/Toronto, 20 ene (EFE).- El primer ministro canadiense, Mark Carney, afirmó este martes que el mundo está padeciendo «una ruptura» y no «una transición» en la que «los grandes potencias» están utilizando la «integración económica como un arma».

«No se puede vivir con la mentira del beneficio mutuo a través de la integración cuando la integración se convierte en la fuente de la subordinación», continuó Carney en su intervención en el Foro de Davos, en la que indicó que Canadá está recalibrando sus relaciones. EFE

