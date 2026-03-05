Carney pide estrechar la alianza con Australia ante la «ruptura» del orden global

2 minutos

Sídney (Australia), 5 mar (EFE).- El primer ministro de Canadá, Mark Carney, instó este jueves a fortalecer la cooperación entre Canadá y Australia durante un discurso parlamentario en Camberra y ante lo que definió como una situación de «ruptura» del orden internacional.

Carney advirtió que el sistema internacional construido tras la Segunda Guerra Mundial se está «rompiendo» tras varias crisis consecutivas y sostuvo que países de tamaño medio como Canadá y Australia deben coordinarse más estrechamente para defender sus intereses y valores.

«Podemos mirar a cielos distintos, la Estrella del Norte en nuestro hemisferio y la Cruz del Sur en el suyo, pero tenemos la misma orientación», afirmó el mandatario, al describir a ambos países como «primos estratégicos» con instituciones y valores democráticos compartidos.

Se trata de la primera intervención de un primer ministro canadiense en el Parlamento australiano en más de dos décadas y se produce en el marco de una gira de Carney por el Indopacífico con el fin de estrechar sus relaciones comerciales y políticas con la región.

Durante su visita, Carney y el primer ministro australiano, Anthony Albanese, anunciaron hoy acuerdos para impulsar la cooperación en minerales críticos, defensa, inteligencia artificial, comercio e inversión.

Ambos gobiernos también acordaron modernizar el tratado bilateral de impuestos e inversiones para fomentar el flujo de capital entre los dos países.

El líder canadiense defendió además la necesidad de crear una red más estrecha de alianzas entre países afines para reforzar la autonomía estratégica frente al creciente peso de grandes potencias como Estados Unidos y China.

Un día antes, en declaraciones en Sídney, Carney pidió una rápida desescalada del conflicto en Oriente Medio y criticó que Estados Unidos e Israel atacaran a Irán sin implicar a Naciones Unidas ni consultar a aliados como Canadá.

Aunque reiteró su oposición a que Teherán obtenga armas nucleares, señaló que la crisis refleja el «fracaso del orden internacional» para gestionar el programa nuclear iraní. También condenó los ataques iraníes contra civiles y pidió respeto al derecho internacional.

El viaje de Carney forma parte de una gira regional que comenzó en India y continuará en Japón, con el objetivo de reforzar las relaciones con socios del Indopacífico y ampliar la cooperación entre democracias, en un contexto de escalada de conflicto en Oriente Medio. EFE

