Carney y Frederiksen reafirman la soberanía e integridad de Groenlandia y Dinamarca

1 minuto

Toronto (Canadá), 2 feb (EFE).- Los primeros ministros de Canadá, Mark Carney, y Dinamarca, Mette Frederiksen, mantuvieron este lunes una conversación telefónica durante la que «reafirmaron su apoyo a los principios fundamentales de soberanía e integridad territorial» y que el futuro de Groenlandia solo depende de daneses y groenlandeses.

La Oficina del Primer Ministro de Canadá señaló en un comunicado que Carney y Frederiksen también trataron el fortalecimiento de la seguridad en el Ártico, «incluida a través de la OTAN».

El líder canadiense explicó a Frederiksen los planes de su Gobierno para incrementar las inversiones en seguridad, crecimiento económico e infraestructuras en el Ártico.

Además, los dos jefes de Gobierno hablaron sobre la guerra en Ucrania y «coincidieron en el imperativo de alcanzar una paz justa y duradera» respaldada por «robustas garantías de seguridad».

Canadá ha anunciado que oficialmente abrirá su primer consulado en Nuuk, la capital de Groenlandia, el próximo 5 de febrero.

La ceremonia será presidida por la gobernadora general de Canadá, Mary Simon, que ejerce la funciones de jefa de Estado canadiense en representación del monarca británico, la ministra de Exteriores, Anita Anand, así como la embajadora canadiense para el Ártico, Virginia Mearns.

Tanto Simon como Mearns son inuit, los indígenas del Ártico.

Canadá también dijo que enviará un navío rompehielos de la Guardia Costera como muestra del interés de Ottawa en reforzar la seguridad en la región. EFE

jcr/rod