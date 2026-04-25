Carney y Sheinbaum contemplan ampliar la cooperación en áreas económicas estratégicas

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Toronto (Canadá), 24 abr (EFE).- El primer ministro canadiense, Mark Carney, y la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, trataron este viernes de ampliar la cooperación de los dos países «en áreas estratégicas» como minerales críticos, energía y manufactura avanzada.

La Oficina del Primer Ministro de Canadá señaló en un comunicado que los dos dirigentes norteamericanos conversaron este viernes para tratar una amplia variedad de temas, en particular en el ámbito económico.

La conversación incluyó la revisión del T-MEC que EE.UU., México y Canadá deben realizar en los próximos meses.

En este tema, los dos líderes «acordaron trabajar en estrecha coordinación» para responder a las prioridades y desafíos económicos comunes «y generar mayor certidumbre, seguridad y prosperidad» para sus poblaciones.

Además, Carney y Sheinbaum hablaron de la situación humanitaria en Cuba e «intercambiaron puntos de vista sobre los esfuerzos en marcha para apoyar al pueblo cubano, inclusive a través de la coordinación con socios internacionales».

Carney también agradeció a Sheinbaum el apoyo y la colaboración de México tras la reciente muerte de una turista canadiense, asesinada el lunes en la zona arqueológica de Teotihuacán, en las cercanías de la capital mexicana, por un individuo de 27 años que, al parecer, padecía trastornos psicológicos.

Finalmente, los dos dirigentes «expresaron su interés por la Copa Mundial de la FIFA 2026 de este verano, el primer Mundial coorganizado por tres países (Canadá, México y EE.UU.), que se prevé que aporte 2.000 millones de dólares a la economía canadiense». EFE

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