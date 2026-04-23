Carol Guzy con la imagen de una familia separada por ICE gana el World Press Photo

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Ámsterdam, 23 abr (EFE).- La fundación World Press Photo ha premiado este jueves como la Foto del Año una imagen capturada por la estadounidense Carol Guzy del momento de separación de una familia migrante por agentes de ICE en Estados Unidos, un reflejo “contundente” de las consecuencias de las políticas migratorias de Donald Trump.

La instantánea, publicada por ‘Miami Herald’, muestra el momento “estremecedor” en que Luis, un migrante ecuatoriano sin antecedentes penales según su familia, es detenido por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) tras acudir a una audiencia judicial en Nueva York en agosto pasado.

Su esposa y sus tres hijos, de entre 7 y 15 años, “quedan desconsolados” tras la detención del “único sustento del hogar” familiar y enfrentándose a “dificultades económicas inmediatas y a un profundo trauma emocional”.

La fotografía fue tomada en uno de los pocos edificios federales estadounidenses donde se permitió el acceso a periodistas gráficos, en un pasillo donde Guzy, fotoperiodista de 70 años, y otros fotógrafos documentaron durante días las detenciones de migrantes que acudían a sus citas judiciales.

Según el jurado, la imagen no refleja un caso aislado, sino la aplicación sistemática de una política que afecta a personas que cumplen “de buena fe” con los procedimientos legales.

“Muestra el dolor inconsolable de unos niños que pierden a su padre en un lugar construido para impartir justicia”, lamentó la directora de World Press Photo, Joumana el Zein Khoury, sobre una política migratoria que “ha convertido los tribunales en escenarios de vidas destrozadas”.

Por su parte, Guzy subrayó que el reconocimiento pone el foco en “el sufrimiento de innumerables familias”, pero también en su “dignidad y resiliencia”, y afirmó que el premio pertenece a las personas retratadas.

La imagen ganadora forma parte de un reportaje más amplio sobre detenciones de migrantes en tribunales de Nueva York, galardonado hace dos semanas en la categoría regional de Historias de América del Norte y Central.

Junto a la Foto del Año, el jurado también ha seleccionado dos imágenes finalistas: la hambruna en la Franja de Gaza y la lucha por la justicia de mujeres indígenas en Guatemala. EFE

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