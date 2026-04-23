Carol Guzy con la imagen de una familia separada por ICE gana el World Press Photo

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(Añade más detalles de los finalistas)

Ámsterdam (Países Bajos), 23 abr (EFE).- La fundación World Press Photo ha premiado este jueves como la Foto del Año una imagen capturada por la estadounidense Carol Guzy del momento de separación de una familia migrante por agentes de ICE en Estados Unidos, un reflejo “contundente” de las consecuencias de las políticas migratorias de Donald Trump.

La instantánea, publicada por ‘Miami Herald’, muestra el momento “estremecedor” en que Luis, un migrante ecuatoriano sin antecedentes penales, según su familia, es detenido por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) tras acudir a una audiencia judicial en Nueva York en agosto pasado.

Su esposa y sus tres hijos, de entre 7 y 15 años, “quedan desconsolados” tras la detención del “único sustento del hogar” familiar y enfrentándose a “dificultades económicas inmediatas y a un profundo trauma emocional”.

La fotografía fue tomada en uno de los pocos edificios federales estadounidenses donde se permitió el acceso a periodistas gráficos, en un pasillo donde Guzy, fotoperiodista de 70 años, y otros fotógrafos documentaron durante días las detenciones de migrantes que acudían a sus citas judiciales.

Según el jurado, la imagen no refleja un caso aislado, sino la aplicación sistemática de una política que afecta a personas que cumplen “de buena fe” con los procedimientos legales.

“Muestra el dolor inconsolable de unos niños que pierden a su padre en un lugar construido para impartir justicia”, lamentó la directora de World Press Photo, Joumana el Zein Khoury, sobre una política migratoria que “ha convertido los tribunales en escenarios de vidas destrozadas”.

Por su parte, Guzy subrayó que el reconocimiento pone el foco en “el sufrimiento de innumerables familias”, pero también en su “dignidad y resiliencia”, y afirmó que el premio pertenece a las personas retratadas.

La imagen ganadora forma parte de un reportaje más amplio sobre detenciones de migrantes en tribunales de Nueva York, galardonado hace dos semanas en la categoría regional de Historias de América del Norte y Central.

Junto a la Foto del Año, el jurado también ha seleccionado dos imágenes finalistas: la hambruna en la Franja de Gaza y la lucha por la justicia de mujeres indígenas en Guatemala.

Entre los ganadores regionales del premio, que fueron anunciados hace dos semanas, también fue premiado el fotógrafo español Brais Lorenzo, de Ourense, que documentó para varios medios, entre ellos EFE, la peor temporada de incendios forestales en Galicia en tres décadas.

Asimismo, fue galardonado el fotógrafo Narendra Shrestha, de EPA Images, con su cobertura de las protestas en Nepal.

Finalistas: Gaza y Guatemala

Una de las finalistas es “Ayuda Humanitaria en Gaza”, del fotógrafo palestino Saber Nuraldin (EPA Images participada por la Agencia EFE), que muestra a civiles subidos a un camión de ayuda humanitaria en la Franja de Gaza en julio pasado tratando de conseguir harina y en busca de alimentos en medio de una grave crisis humanitaria.

El jurado subrayó que la imagen muestra “la magnitud y urgencia de la hambruna” en el segundo año del conflicto.

Nuraldin nació en Gaza y documenta la vida en la Franja desde 1997.

La ONU ha denunciado la muerte de al menos 2.435 personas que intentaban acceder a ayuda alimentaria entre mayo y octubre de 2025, y más del 75 % de la población sigue hoy afrontando hambre y desnutrición pese a un alto el fuego.

La otra finalista es “Los juicios de las mujeres achí”, del fotógrafo estadounidense Victor J. Blue (‘The New York Times Magazine’), que retrata a un grupo de mujeres indígenas maya achí frente a un tribunal en Guatemala tras la condena de tres exparamilitares a 40 años de prisión por violación y crímenes de lesa humanidad.

El caso puso fin a una lucha judicial de 14 años iniciada por 36 mujeres que rompieron su silencio tras décadas conviviendo con sus agresores durante la violencia sistemática en la guerra civil guatemalteca.

El jurado valoró el enfoque «sobrio» de la imagen, que resalta la “dignidad y autoridad” de las mujeres y transforma una historia de impunidad en una victoria histórica para la justicia.

“Los fotógrafos van a los tribunales, a las zonas de conflicto, a los lugares tranquilos donde la historia se escribe sin testigos, porque creen que ver importa, que la evidencia importa”, afirmó la presidenta del jurado, Kira Pollack, sobre el fotoperiodismo como testigo de la historia. EFE

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