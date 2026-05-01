Cartera de Justicia y DD.HH de Chile concreta millonario recorte instruido por Kast

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Santiago de Chile, 30 abr (EFE).- El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de Chile informó este jueves que aplicó un recorte de 46.000 millones de pesos (unos 50 millones de dólares) a su presupuesto, en línea con la instrucción emanada de Hacienda de disminuir un 3 % del gasto en todas las reparticiones públicas.

A través de un comunicado, el organismo señaló que el ajuste se realizó «resguardando la continuidad y la debida prestación de los servicios esenciales del sector, especialmente aquellos que tienen relación directa con la atención de las personas».

«Este recorte se suma al realizado en enero de 2026 por $10 mil millones, dada la emergencia económica», señalaron desde el ministerio.

Gendarmería de Chile, institución que depende de esta cartera, es el servicio «que concentra el mayor monto del nuevo ajuste”, alcanzando los 17 mil millones de pesos (unos 19 millones de dólares), aunque desde el Gobierno subrayaron que «en términos proporcionales, se trata del recorte más bajo, con un 2,4 %».

Por su parte, el Servicio Médico Legal (SML) también tuvo un recorte del 2,4 % de su presupuesto, disminuyendo sus recursos en 1.640 millones de pesos (1,8 millones de dólares aproximadamente).

También sufrieron recortes la Subsecretaría de Justicia, con 9.693 millones de pesos (unos 10 millones de dólares); el Servicio de Reinserción Juvenil, con 7.676 millones de pesos (cerca de 8,5 millones de dólares); el Registro Civil, con 7.141 millones de pesos (cerca de 7,9 millones de dólares); la Defensoría Penal Pública, con 2.070 millones de pesos (unos 2,3 millones de dólares); y la Subsecretaría de Derechos Humanos, con 870 millones de pesos (unos 950.000 dólares).

La noticia llega después de conocerse ayer el recorte de 32.721 millones de pesos (unos 35 millones de dólares) al Ministerio de Desarrollo Social y Familia, que afecta a distintos programas orientados a la infancia, la juventud y los pueblos indígenas y que ha generado críticas en todo el espectro político.

Dicho ajuste, ordenado el pasado viernes 24 de abril, supone una reducción del 2,2 % del presupuesto total de la cartera.

Entre los programas afectados por esta decisión se encuentra la entrega de un popular paquete de bienes para recién nacidos (ropa, productos de higiene o cunas), además de afectaciones al Servicio Nacional Protección Especializada a la Niñez y Adolescencia.

Disminuirá su presupuesto, en la misma línea la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena (Conadi) y el Instituto Nacional de la Juventud (Injuv).

Kast, el primer presidente de extrema derecha desde el retorno de la democracia en Chile, prometió en campaña un cuestionado ‘megarrecorte’ fiscal de 6.000 millones de dólares en 18 meses para sanear las finanzas públicas, aunque se negó a detallar cómo lo iba a concretar mientras era candidato.

Economistas coinciden en que el país sufre estrechez fiscal y un estancamiento del crecimiento económico hace más de una década, pero descartan que el escenario sea «crítico» y que el mayor productor de cobre del mundo no atraviesa una crisis económica.

El mandatario, que busca también aprobar en el Parlamento una reforma tributaria que incluye rebajas de impuestos a las empresas, se comprometió en campaña a no tocar ningún derecho social. EFE

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