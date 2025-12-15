Cary Elwes sin palabras, Kathy Bates devastada y Cusack en shock por la muerte de Reiner

4 minutos

Redacción Internacional, 15 dic (EFE).- Varios actores que trabajaron con el cineasta estadounidense Rob Reiner han expresado su dolor por el fallecimiento este domingo del director y su esposa, con breves pero sentidos mensajes: Cary Elwes dijo estar «sin palabras», Kathy Bates, «devastada»; y John Cusack, «en shock».

Son algunas de las reacciones a la muerte de la pareja, que fue encontrada apuñalada en su casa de Brentwood en la noche del domingo, un crimen cuyo principal sospechoso es su hijo mediano, Nick.

Elwes, que protagonizó con Robin Wright una de las películas más recordadas de Reiner, ‘The Princess Bride’ (‘La princesa prometida’, 1987) publicó en su cuenta de Instagram una foto en blanco y negro de las dos sillas que el director y él utilizaron durante el rodaje, junto al mensaje «Sin palabras». Y su foto de perfil es una imagen caracterizado como Wesley, su personaje en el filme.

Mientras que Bates, protagonista junto a James Caan de ‘Misery’ (1990), trabajo por el que ganó el óscar, aseguró en un comunicado enviado a The Hollywood Reporter que está «absolutamente devastada» por la noticia.

«Estoy horrorizada», aseguró la actriz, que expresó su amor por el cineasta, al que calificó de «brillante y amable», un hombre «que hacía películas de todos los géneros para desafiarse a sí mismo como artista», además de luchar «con valentía por sus convicciones políticas».

«Cambió el rumbo de mi vida», sentenció Bates, que también tuvo un recuerdo para la esposa del director, Michele, «una fotógrafa talentosa» que se encargó de tomar fotografías de la actriz para la campaña publicitaria de ‘Misery’. «Me duele el corazón por ambos», agregó.

John Cusack, que lideró el reparto de ‘The Sure Thing’ (‘Juegos de amor en la universidad’, 1985), aseguró en X estar «en shock» y no tener palabras con sentido ante el fallecimiento del director y su esposa.

Una de sus compañeras en el filme, Daphne Zuñiga, publicó una foto del rodaje y recordó que Reiner se aseguraba en cada escena de que los actores, todos muy jóvenes, entendieran el ritmo, pero también les escuchaba «con esos ojos grandes y brillantes y una sonrisa».

«Nos escuchaba a nosotros, los nuevos, para ver qué teníamos que aportar en cada momento», añadió.

Y Jerry O’Connell, uno de los cuatro amigos de ‘Stan by Me’ (‘Cuenta conmigo’, 1986) ha recordado a Reiner con una foto junto al director en la época en la que hicieron el filme.

No solo los actores que trabajaron con el cineasta expresaron su dolor. Ben Stiller resaltó que fue uno de sus directores favoritos que hizo algunas de las películas más importantes para su generación.

Eric Idle, de los Monty Python, calificó de «horrible» la muerte de Reiner, con el que había estado hablando el día anterior durante más de una hora de sus planes para el futuro, en tanto que Virginia Madsen destacó que la vida y el talento del director «siempre estaban a la altura».

Su colega Joe Russo, responsable de los dos últimos largometrajes de los Avengers, hizo un juego de palabras con el título de uno los filmes de Reiner y lamentó la pérdida «de uno de los pocos hombres buenos», además de apuntar que se ha ido «uno de los mejores cineastas de todos los tiempos».

El fallecimiento de Reiner también ha sido lamentado por el sindicato de artistas y profesionales del entretenimiento SAG-AFTTRA, cuyo presidente, Sean Astin, señaló en un comunicado que el cineasta «era una de las figuras más significativas en la historia del cine y la televisión».

«Su impacto en la cultura estadounidense es innegable. Los homenajes serán innumerables y la interminable lista de películas que definieron el género y sus actuaciones inolvidables permanecerá en nuestras mentes y corazones», agregó. EFE

agf/mr