Casi 150 desaparecidos tras el naufragio de un buque militar iraní frente a Sri Lanka

Cerca de 150 personas están desaparecidas y varias murieron después de que un buque de guerra iraní se hundiera el miércoles frente a las costas de Sri Lanka, tras lo que los tripulantes reportaron como una explosión, indicaron las autoridades.

La Armada esrilanquesa rescató a 32 marineros de la fragata IRIS Dena, pero las esperanzas se desvanecían para los otros 148, declararon el ministro de Relaciones Exteriores y responsables de Defensa de la isla.

El portavoz de la Armada, Buddhika Sampath, dijo que «encontraron algunos cadáveres en la zona donde se hundió el barco», sin comunicar una cifra.

No estaba clara la causa de la supuesta explosión que afectó a la fragata, que viajaba tras haber participado, según se informó, en unas maniobras militares en el puerto oriental indio de Visakhapatnam.

Este hundimiento se produce tras el estallido de la guerra en Oriente Medio, después de que Israel y Estados Unidos lanzaran ataques contra Irán el sábado.

El ministro de Relaciones Exteriores, Vijitha Herath, declaró al Parlamento que los 32 iraníes rescatados fueron trasladados al principal hospital del sur de la isla, mientras que dos barcos y un avión fueron desplegados para buscar supervivientes.

La fragata emitió una llamada de socorro la madrugada del miércoles y, en menos de una hora, un barco de rescate llegó a la zona, situada a unos 40 kilómetros al sur del puerto meridional de Galle, informó el ministro.

El buque se había hundido por completo cuando llegaron los barcos de rescate.

Un legislador de la oposición preguntó en el Parlamento si el buque había sido bombardeado como parte de los ataques estadounidenses e israelíes contra Irán, pero no hubo una respuesta inmediata por parte del Gobierno.

El embajador de Irán en Colombo, Alireza Delkosh, no estuvo disponible inmediatamente para comentar el hecho.

Sri Lanka se ha mantenido neutral y ha instado repetidamente al diálogo para resolver el conflicto en Oriente Medio.

