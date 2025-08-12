The Swiss voice in the world since 1935

Casi 2.000 personas serán evacuadas al acercarse el tifón Podul a Taiwán

Cerca de 2.000 personas serán evacuadas el martes al acercarse el tifón Podul a Taiwán, cuyo centro y sur fueron azotados por una tormenta reciente, informaron las autoridades.

Se espera que el tifón toque tierra en la costa sureste antes de atravesar la isla para salir al estrecho de Taiwán, según la Administración Meteorológica Central.

La velocidad promedio de los vientos en el centro de la tormenta alcanzan 133 kilómetros por hora, con ráfagas de hasta 166 kph, indicó la administración.

Unos 31.000 soldados se prepararon para ayudar con los preparativos y las tareas de rescate y alivio, según el Ministerio de Defensa.

Las aerolíneas locales Uni Air y Mandarin Airlines anunciaron la cancelación de todos sus vuelos domésticos para el miércoles.

Entre las zonas que se espera serán más afectadas están los condados orientales de Hualien y Taitung, el condado central de Chiayi, las regiones sureñas y las islas Kinmen, dijo a periodistas la meteoróloga Chu Mei-lin.

«Todos deben estar consciente de la amenaza de los fuertes vientos e intensas lluvias desde el miércoles hasta la mañana del 14» de agosto, advirtió Chu.

Cerca de 700 personas serán evacuadas de Hualien y se planea reubicar a otras 1.100 desde las montañas de la ciudad sureña de Kaohsiung, indicaron las autoridades gubernamentales.

Gran parte del centro y sur de Taiwán fue impactado por el tifón Danas a inicios de julio, que dejó dos muertos y cientos de heridos.

