Casi cuatro mil hectáreas arrasadas por los incendios en la Patagonia argentina

Buenos Aires, 7 ene (EFE).- Los incendios forestales en la Patagonia argentina se siguen extendiendo este miércoles en las provincias de Chubut, Santa Cruz y Río Negro y han dejado ya un saldo de más de 4000 hectáreas, según datos oficiales.

De acuerdo con la Agencia Federal de Emergencias, desde principios de diciembre los incendios forestales han quemado más de 4.000 hectáreas de bosques y viviendas en la Patagonia, incluidos sectores de parques nacionales.

Los reportes oficiales registran al menos tres focos de incendios forestales activos en la zona: Puerto Patriada (El Hoyo) y el Parque Nacional Los Alerces, en Chubut; la zona de Túnel Inferior en el Parque Nacional Los Glaciares, en Santa Cruz; y el vertedero municipal de Bariloche, en Río Negro.

El intendente de El Hoyo, César Salamín, informa este miércoles -en una conferencia de prensa junto al gobernador de Chubut, Ignacio Torres, y el ministro del Interior de la Nación, Diego Santilli- que son más de 2.000 las hectáreas afectadas en la zona.

Por su parte, el gobernador provincial ha explicado que el operativo para controlar el incendio cuenta con más de 300 personas entre combatientes y equipos de apoyo, además de medios aéreos, y denuncia que al menos dos de los focos han sido intencionados.

En el Parque Nacional Los Alerces más de 50 personas trabajan en las tareas de combate.

El Parque Nacional Los Glaciares, en Santa Cruz, es otro de los focos activos y registra hasta el momento más de 340 hectáreas afectadas, sobre todo pastizales, arbustos y matorrales.

El foco activo en Bariloche se desencadenó este martes y por el momento no ha generado daños significativos.

El Ministerio de Seguridad Nacional ha detallado este miércoles que la Agencia Federal de Emergencias trabaja en distintos puntos de la Patagonia con aviones hidrantes, helicópteros, brigadistas y bomberos para intentar contener los incendios y ha advertido que en una de las zonas afectadas se ha identificado la presencia de acelerantes, «lo que confirma la intencionalidad del hecho». EFE

