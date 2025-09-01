Casi un millón de evacuados en Pakistán por lluvias del monzón que han causado 862 muertes

Islamabad, 1 sep (EFE).- Al menos 35 personas murieron y casi un millón han tenido que ser evacuadas en las últimas horas en el este de Pakistán tras producirse nuevos episodios de inundaciones asociadas a las lluvias del monzón, que ya ha provocado 862 muertes en este país asiático a lo largo de esta temporada.

Las últimas inundaciones tuvieron lugar en la provincia de Punjab, donde vive la mitad de los 240 millones de habitantes de Pakistán, y por donde discurren parte de los ríos Chenab, Ravi y Sutlej, en cuyo cauce, aguas arriba, la India ha liberado las aguas de varias represas, según autoridades paquistaníes.

Según la Autoridad Nacional de Gestión de Desastres (NDMA), esta es la primera vez en la historia de Pakistán que los tres ríos principales se encuentran en un estado de «superinundación» simultánea.

Los tres ríos fluyen desde la India hacia la provincia paquistaní de Punjab. Las crecidas han desplazado a más de dos millones de personas en 2.200 aldeas, desde el 23 de agosto.

Unos «918.000 personas atrapadas en las inundaciones han sido trasladadas a lugares más seguros», dijo Nabeel Javed, comisionado de ayuda de Punjab, que informó que, por el momento, 35 ciudadanos han muerto ahogados.

Javed informó además que se han establecido 392 campamentos de socorro para los afectados, así como puestos médicos y veterinarios para el ganado.

«Hasta el momento, 609.000 animales han sido trasladados a lugares seguros durante las actividades de rescate y socorro en los distritos afectados», dijo el comisionado.

El agua se dirige ahora hacia la meridional Sindh, que se encuentra en alerta máxima.

Según el ministro de Información de la provincia, Sharjeel Memon, casi 1,6 millones de personas y más de 1.600 aldeas están en riesgo.

Según el último informe de la NDMA, publicado el domingo, 862 personas han perdido la vida y 1.147 han resultado heridas por las lluvias e inundaciones en Pakistán desde que comenzó la temporada de monzones el pasado 26 de junio. EFE

