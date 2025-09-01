The Swiss voice in the world since 1935

Casi un millón de evacuados en Pakistán por lluvias del monzón que han causado 862 muertes

Este contenido fue publicado en
2 minutos

Islamabad, 1 sep (EFE).- Al menos 35 personas murieron y casi un millón han tenido que ser evacuadas en las últimas horas en el este de Pakistán tras producirse nuevos episodios de inundaciones asociadas a las lluvias del monzón, que ya ha provocado 862 muertes en este país asiático a lo largo de esta temporada.

Las últimas inundaciones tuvieron lugar en la provincia de Punjab, donde vive la mitad de los 240 millones de habitantes de Pakistán, y por donde discurren parte de los ríos Chenab, Ravi y Sutlej, en cuyo cauce, aguas arriba, la India ha liberado las aguas de varias represas, según autoridades paquistaníes.

Según la Autoridad Nacional de Gestión de Desastres (NDMA), esta es la primera vez en la historia de Pakistán que los tres ríos principales se encuentran en un estado de «superinundación» simultánea.

Los tres ríos fluyen desde la India hacia la provincia paquistaní de Punjab. Las crecidas han desplazado a más de dos millones de personas en 2.200 aldeas, desde el 23 de agosto.

Unos «918.000 personas atrapadas en las inundaciones han sido trasladadas a lugares más seguros», dijo Nabeel Javed, comisionado de ayuda de Punjab, que informó que, por el momento, 35 ciudadanos han muerto ahogados.

Javed informó además que se han establecido 392 campamentos de socorro para los afectados, así como puestos médicos y veterinarios para el ganado.

«Hasta el momento, 609.000 animales han sido trasladados a lugares seguros durante las actividades de rescate y socorro en los distritos afectados», dijo el comisionado.

El agua se dirige ahora hacia la meridional Sindh, que se encuentra en alerta máxima.

Según el ministro de Información de la provincia, Sharjeel Memon, casi 1,6 millones de personas y más de 1.600 aldeas están en riesgo.

Según el último informe de la NDMA, publicado el domingo, 862 personas han perdido la vida y 1.147 han resultado heridas por las lluvias e inundaciones en Pakistán desde que comenzó la temporada de monzones el pasado 26 de junio. EFE

aa-jgv/igr/cc

(video)

Los preferidos del público

Los más discutidos

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Cómo ve usted el futuro de su continente?

En varias regiones del mundo se mantiene la esperanza de un futuro en constante crecimiento. Sin embargo, la realidad no siempre coincide con esa expectativa.

Únase al debate
33 Me gusta
24 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Ha notando algún cambio en su vida como consecuencia de las nuevas normas comerciales introducidas por EEUU?

¿Cómo cree que podría afectar a su vida la política arancelaria de EEUU?

Únase al debate
16 Me gusta
17 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Patricia Islas

¿Cómo se prepara y responde su país ante los desastres naturales?

¿Cuando ha habido desastres naturales, como terremotos, inundaciones, huracanes o deslizamientos de tierra en su país, cómo se predicen, gestionan y responden a estos eventos? Comparta sus experiencias y puntos de vista.

Únase al debate
5 Me gusta
3 Comentarios
Ver la discusión
Otros debates

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR