Casos acumulados de gusano barrenador en México aumentaron a 118 en una semana

3 minutos

Ciudad de México, 8 ene (EFE).- México registró un aumento de 118 casos acumulados de gusano barrenador del ganado (GBG) entre la primera y la segunda semana epidemiológica de 2026, al pasar de 13.217 a 13.335 registros, según los tableros de seguimiento publicados por el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica) y la Secretaría de Agricultura.

Además, las cifras precisan que el incremento semanal se concentró en el sur-sureste del país, donde históricamente se han acumulado más reportes.

En términos absolutos, el incremento se observó en los estados de Veracruz, con 32 casos más (de 1.931 a 1.963), Chiapas con 29 (de 5.379 a 5.408) y Oaxaca con 23 (de 2.032 a 2.055).

Tan solo estas entidades agrupan 84 de los 118 nuevos casos confirmados en el corte semanal.

Otros estados que registraron aumentos fueron Yucatán, con 13 casos adicionales (de 1.524 a 1.537); Estado de México, con seis (de 1 a 7); Campeche, con cuatro (de 680 a 684), Tabasco, con tres (de 1.084 a 1.087) y Quintana Roo, con tres (de 348 a 351).

El informe también señaló alzas marginales en Tamaulipas (de dos a tres), donde a finales de diciembre se registró el primer caso, así como Michoacán (de uno a dos) y San Luis Potosí (de unos a dos).

En contraste, entidades como Guerrero (109), Nuevo León (tres), Querétaro (tres), Morelos (dos) y Jalisco (uno) se mantuvieron sin cambio en el acumulado.

Según el último corte de la semana epidemiológica de 2026, Chiapas sigue siendo el estado con más casos acumulados (5.408), seguido de Oaxaca (2.055), Veracruz (1.963), Yucatán (1.537) y Tabasco (1.087), por lo que estas cinco entidades concentran la mayor parte de los registros y marcan el patrón territorial del brote, con presencia principal en el sureste y el corredor del Golfo.

Pese a este repunte, la Secretaría de Agricultura y Senasica informaron este jueves que al momento hay 492 casos activos de GBG, lo que representa una reducción del 57 % respecto al pico de 1.145 casos reportado el 10 de diciembre de 2025.

En un comunicado, las dependencias destacaron que casi el total de los casos se localizan en nueve estados del país.

“Si bien la plaga se ha presentado en 17 entidades, la atención oportuna y los protocolos estrictos han logrado que el 95,7 %—del total de 492 casos activos al 7 de enero— se localicen en nueve estados: Veracruz, Oaxaca, Chiapas, Yucatán, Quintana Roo, Tabasco, Campeche, Guerrero y Puebla”, detalló el documento.

Y precisó que los estados de Jalisco, Morelos, Nuevo León y Querétaro ya se encuentran libres de la plaga por la atención oportuna de la emergencia.

El Senasica reiteró de la implementación de un plan emergente para entidades como Tamaulipas que en una semana acumuló tres casos de GBG, así como en el norte de Veracruz, el cual, apuntó, “incluye vigilancia intensiva, atención directa en campo y la liberación focalizada de moscas estériles como estrategia de supresión”.

El pasado 3 de diciembre, el Gobierno de México informó que amplió las medidas previstas para contener la plaga del gusano barrenador, que afecta principalmente al ganado bovino, pero también a especies domésticas, silvestres y a los humanos.

Las importaciones de ganado desde México juegan un papel importante en EE.UU., promediando más de un millón de cabezas anuales durante décadas, lo que representa aproximadamente el 60 % de las importaciones de ganado vivo y alrededor del 3 % de la cabaña nacional. EFE

