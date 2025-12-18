Castro dice que respetará al ganador de comicios en Honduras y anuncia transición pacífica

Tegucigalpa, 18 dic (EFE).- La presidenta de Honduras, Xiomara Castro, dijo este jueves que reconocerá al ganador de las elecciones generales del pasado 30 de noviembre que sea oficializado por el Consejo Nacional Electoral (CNE), y anticipó que el traspaso de mando se realizará de manera «pacífica».

«Aún en estas difíciles circunstancias he sido respetuosa de la ley y de la Constitución de la República, y para mantener la paz en nuestro país, considerando que los partidos tradicionales decidieron abandonar la tesis de voto por voto de las 19.167 actas presidenciales, respetaré al ganador que proclame el Consejo Nacional Electoral», subrayó Castro durante una ceremonia militar en Tegucigalpa. EFE

