Cataluña y Uruguay destacan las oportunidades y los beneficios del acuerdo UE-Mercosur

Montevideo, 1 dic (EFE).- Cataluña y Uruguay destacaron este lunes las oportunidades y los beneficios que el acuerdo entre la Unión Europea (UE) y el Mercosur supondrá para sus regiones tanto a nivel comercial como por su capacidad de «ensanchar» la cooperación en áreas como las industrias culturales, la industria deportiva o la biotecnología.

Así lo aseguraron, en el marco de un evento internacional en Montevideo, el delegado del Gobierno de Cataluña para el Cono Sur, Josep Vives, el intendente (alcalde) de Montevideo, Mario Bergara, y el embajador de España en Uruguay, Javier Salido Ortiz, quienes coincidieron en la importancia de la concreción del acuerdo.

Durante la apertura del encuentro, titulado «El Acuerdo Unión Europea-Mercosur: Desafíos y oportunidades para las regiones de Uruguay, Catalunya y el conjunto de España», Salido Ortiz destacó que el acuerdo creará «una de las mayores áreas de comercio del mundo» pero además afectará a muchas otras políticas, como las industriales, las laborales y las medioambientales.

«Eso lleva también a entender la importancia de un encuentro como el que tenemos hoy, porque muchas de estas políticas en nuestros países son competencias o bien de las comunidades autónomas y las regiones o compartidas por el Gobierno central y las regiones», acotó.

En ese sentido, el embajador consideró esencial que los gobiernos regionales «sean involucrados en el proceso de aplicación de este acuerdo y aprovechen las oportunidades que se van a generar para nuevas inversiones y nuevos grupos comerciales».

En tanto Bergara resaltó que el acuerdo «es una necesidad» en un contexto signado por la confrontación asociada a la guerra comercial entre China y Estados Unidos y sostuvo que las inversiones que generará son tan fundamentales como los lazos de intercambio que permitirá afianzar.

Por su parte, Vives subrayó su importancia para Cataluña.

En diálogo con EFE, el delegado recalcó que al no ser «solo comercial» sino también «político y de cooperación», el acuerdo cuya firma podría concretarse este diciembre abre oportunidades y beneficios a los más diversos sectores, desde la biotecnología y el sector agroalimentario hasta las industrias culturales y deportivas.

«La cultura, que muchas veces parece ser algo que (…) no tiene proyección económica, tiene una proyección y contenido económico muy importante, de modo que es fundamental para Cataluña», apuntó, quien dijo que más allá de los vínculos culturales que ya existen se pueden afianzar otros en áreas como el teatro.

«El Instituto Ramon Llull está a punto de firmar un convenio con la Comedia Nacional aquí en Montevideo para que haya producciones uruguayas y catalanas que vayan de un lado a otro y se puedan ver en Barcelona, en Montevideo (…) Por lo tanto el interés es muy importante en ámbitos muy diversificados», añadió. EFE

