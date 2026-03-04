Catar asegura que su base militar de Al Udeid ha recibido un ataque desde Irán

1 minuto

Redacción Internacional, 4 mar (EFE).- El Gobierno de Catar informó de un ataque iraní en la madrugada de este martes contra la base área militar de Al Udeid, la más grande de Estados Unidos en Oriente Medio.

El Ministerio de Defensa catarí publicó un comunicado anunciando el ataque de dos misiles lanzados desde Irán contra su base y aseguró que sus defensas antiaéreas interceptaron uno de ellos, mientras que el otro golpeó las instalaciones.

No hubo ninguna víctima, según la misma información, en esta base ubicada a las afueras de Doha, la capital catarí.

Desde que Estados Unidos e Israel lanzaron un ataque coordinado contra Irán el pasado sábado, que ha dejado centenares de muertos, Teherán ha respondido con bombardeos sobre Israel y sobre infreaestructura y efectivos militares estadounidenses en la región.

Los ataques iraníes también han golpeado bases en Baréin, así como embajadas y consulados de Washington en Arabia Saudita y Kuwait, entre otros. EFE

int-mrs/raa