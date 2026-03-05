Catar evacua las viviendas cercanas a la embajada de EE.UU. en Doha

1 minuto

Redacción Internacional, 5 mar (EFE).- El Gobierno de Catar anunció este jueves que está evacuando a los residentes de viviendas cercanas a la embajada de EE.UU. en Doha, tras varios ataques a legaciones estadounidense en otros países del Golfo.

“En el marco de mantener la seguridad pública, el Ministerio del Interior anuncia que las autoridades pertinentes están evacuando a los residentes que viven en las cercanías de la Embajada de Estados Unidos como medida preventiva temporal,” dijo el Ministerio del Interior de Catar en un comunicado en X.

El mensaje añade que “se les ha proporcionado alojamiento adecuado como parte de las medidas preventivas necesarias.”

La embajada de Estados Unidos en Riad fue atacada por dos drones, lo que ocasionó un «pequeño incendio y daños materiales menores en el edificio”, sin que se informara de víctimas, informaron el lunes las autoridades saudíes.

Un día después, un dron impactó en los alrededores del consulado de Estados Unidos en Dubái, lo que causó un incendio pero no víctimas, en un nuevo ataque contra posiciones estadounidenses en la región como represalia por la operación lanzada por Washington e Israel. EFE

