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Catar informa que su capacidad de exportación de gas ha quedado afectada a largo plazo

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Redacción Internacional, 24 mar (EFE).- El Gobierno de Catar declaró la cláusula de «fuerza mayor» en los contratos de la petrolera estatal QatarEnergy y varios países -China, Corea del Sur, Italia y Bélgica- por el ataque iraní a la planta de Ras Laffan que afectará a su capacidad de exportación a largo plazo.

El ministro de Energía de Catar y presidente de Qatar Petroleum, Saad Sherida al-Kabi, aseguró que los ataques con misiles iraníes del pasado 18 y 19 de marzo han causado una pérdida estimada en 20.000 millones de dólares en ingresos anuales y han provoicado daños que tardarán entre tres y cinco años en repararse.

«Los extensos daños a nuestras instalaciones de producción tardarán hasta cinco años en repararse y nos obligarán a declarar fuerza mayor a largo plazo», dijo el ministro. EFE

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