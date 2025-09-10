The Swiss voice in the world since 1935

Catar y Emiratos debaten estado de negociaciones sobre Gaza tras ataque israelí en Doha

Doha, 10 sep (EFE).- El emir de Catar, Tamim bin Hamad Al Thani, y el presidente de Emiratos Árabes Unidos (EAU), Mohamed bin Zayed, abordaron este miércoles el estado de las negociaciones para lograr un alto el fuego en la Franja de Gaza un día después de que Israel atacara Doha, el principal mediador en las conversaciones de tregua.

Ambos líderes abordaron la cuestión durante una visita del presidente emiratí a Doha, donde acudió para mostrar su solidaridad con Catar tras el ataque israelí contra líderes del grupo islamista Hamás en la capital del pequeño país del golfo Pérsico.

Según un comunicado emitido por la oficina del emir, durante la reunión discutieron acerca de «la continuación de las negociaciones de alto el fuego en la Franja de Gaza», sin aportar más detalles.

Catar es, junto a Egipto y Estados Unidos, el principal mediador entre Israel y Hamás -que cuenta con una sede en Doha- y hasta el momento no ha anunciado la suspensión de su rol de intermediario en protesta por el ataque israelí, que consideró una «flagrante violación» de su soberanía.

En una rueda de prensa celebrada anoche, el primer ministro y jefe de la diplomacia de Catar, Mohamed bin Abderrahmán, aseguró que esta agresión de Israel deja un mensaje claro de «quién está cerrando la puerta a la paz» y pidió a la comunidad internacional que entienda «quién es el ‘bully’ en la región».

Asimismo, recordó que las negociaciones para alcanzar una tregua estaban «en camino» en los últimos días.

«Somos un Estado mediador en negociaciones formales (…) Somos anfitriones de una delegación de un Estado que envía misiles contra otra delegación de otro Estado con el que supuestamente están negociando. ¿Cómo puede esto ser moralmente aceptable?», se preguntó el primer ministro en la rueda de prensa.

Hamás dijo en un comunicado que cinco de sus miembros murieron en el ataque israelí en Doha, aunque ninguno de ellos formaba parte de su delegación negociadora.

También murió un miembro de las fuerzas de seguridad cataríes, Bader Saad Mohamed al Humaidi al Dosari, según el Ministerio del Interior catarí, mientras que «varios» efectivos de seguridad cataríes resultaron heridos. EFE

