Catherine O’Hara recibe premio póstumo del mayor sindicato de Hollywood por ‘The Studio’

Los Ángeles (EE.UU.), 1 mar (EFE).- La actriz Katherine O’Hara, fallecida el pasado 30 de enero a los 71 años, se alzó este domingo con un premio póstumo a mejor actriz en una serie de comedia, otorgado por el mayor sindicato de Actores de Hollywood (SAG-AFTRA, en inglés), por su papel en ‘The Studio’.

O’Hara «se habría sentido honrada de recibir este premio de sus compañeros actores, a quienes sé que respetaba muchísimo, era una gran admiradora de todos», indicó el coprotagonista de la comedia, Seth Rogen, mientras recogía el galardón en su nombre, a lo que le siguió una fuerte ovación de los asistentes.

El cineasta honró la generosidad y amabilidad de una actriz que «sabía que podía arrasar, y quería arrasar cada día en el set», antes de compartir una de las anécdotas que mejor definen el legado de O’Hara.

«Prácticamente todas las noches, antes de su día de rodaje en la serie, nos enviaba un correo electrónico a Evan (Goldberg, director de la serie) y a mí diciendo: ‘Hola, espero que consideren lo siguiente’. Y luego había una versión completamente reescrita de la escena en la que aparecía», indicó.

La actriz falleció tras sufrir una embolia pulmonar, con cáncer rectal como enfermedad de base, según un certificado de defunción de la Oficina del Médico Forense del Condado de Los Ángeles, obtenido por la revista People.

O’hara es recordada por haber interpretado a Kate McCallister, la madre de Kevin, interpretado por Macaulay Culkin, en la comedia navideña ‘Home Alone’ en los años 90, pero su carrera comenzó en televisión con la serie de comedia ‘SCTV Network’, que le valió su primer Emmy.

Nacida en Toronto en 1954, a O’Hara se le reconocía su capacidad de improvisación para la comedia, protagonizando filmes como ‘After Hours’, de Martin Scorsese; o ‘Beetlejuice’, de Tim Burton.

En los últimos años O’Hara además había participado en algunas de las series más reconocidas del momento como ‘The Last of Us’ o más recientemente en ‘The Studio’, la serie de Apple TV en donde dio vida a Patty Leigh, una exjefa de estudio de cine que ayuda a Matt Remick (Seth Rogen) a dirigir uno de los estudios más importantes de Hollywood.

Los premios SAG, como se les conocía popularmente antes de adoptar el nombre de Actors Awards (premios al Actor) a partir de esta edición, forman parte del carrusel de reconocimientos de Hollywood, y sirven de termómetro para medir las apuestas de los premios más importantes de la industria cinematográfica. EFE

