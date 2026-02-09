Catorce muertos por el colapso de un edificio en el norte de Líbano

Catorce personas murieron en el colapso de un edificio el domingo en la ciudad de Trípoli, en el norte de Líbano, informó el lunes el jefe de la Defensa civil, Imad Jreish.

«Las búsquedas y las operaciones de rescate terminaron por ahora», ocho residentes fueron rescatados pero «desgraciadamente 14 personas murieron», dijo a la prensa. El anterior balance era de nueve muertos.

La agencia estatal de noticias NNA reportó el «colapso de un edificio viejo» en el barrio Bab al-Tabbaneh, el más pobre de Trípoli y se evacuaron edificios vecinos por temor a nuevos colapsos.

Un corresponsal de la AFP observó equipos de rescatistas durante la noche buscando entre los escombros de la estructura colapsada.

Jumana al-Shahal, una activista local, declaró a la AFP en el lugar que el incidente es «un testimonio del abandono acumulado de esta ciudad olvidada».

A finales de enero se produjo otro colapso mortal de un edificio en Trípoli y las autoridades advirtieron que unos 105 inmuebles de la ciudad están en riesgo y deben ser evacuados.

Numerosos edificios en Líbano están en condiciones de abandono. Muchos de ellos fueron construidos ilegalmente, en especial durante la guerra civil entre 1975 y 1990.

