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Cazas polacos interceptaron un avión de reconocimiento ruso sobre el mar Báltico

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Berlín, 16 mar (EFE).- Aviones de combate de la Fuerza Aérea de Polonia interceptaron el pasado viernes a un avión de reconocimiento ruso sobre el mar Báltico, informó este lunes el Mando Operativo de las Fuerzas Armadas polacas.

«Los cazas polacos interceptaron un avión Il-20M ruso», indicó en su perfil de la red social X el mando operativo, que describió cómo la aeronave de la Federación de Rusia no tenía plan de vuelo y llevaba apagado el transpondedor.

«La aeronave no violó el espacio aéreo polaco», precisó el mensaje castrense sobre el Il-20, que pudo ser «identificado visualmente» y «escoltado fuera del área de responsabilidad».

La intervención militar polaca la llevaron a cabo dos aviones modelo MiG-29 de la Fuerza Aérea de Polonia.

«Gracias a la alta preparación de las fuerzas de guardia, la experiencia de los pilotos y el buen funcionamiento del sistema de defensa aérea, la misión se llevó a cabo de forma rápida, profesional y segura», señaló el mensaje de Mando Operativo de las Fuerzas Armadas de Polonia. EFE

smm/mra

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