CE propone 60.000 millones de préstamo a Ucrania para apoyo militar y 30.000 a presupuesto

Bruselas, 14 ene (EFE).- La Comisión Europea (CE) propuso este miércoles que, del préstamo financiero de 90.000 millones de euros que la Unión Europea va a otorgar a Ucrania en 2026 y 2027, 60.000 millones vayan dedicados a respaldo militar y 30.000 millones a apoyo presupuestario.

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, dijo en una rueda de prensa para detallar la propuesta que el objetivo es que los fondos se inviertan principalmente en la compra de equipos militares en la Unión Europea y la región europea siempre que sea posible. EFE

