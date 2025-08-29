Celebran en San Peterburgo un desfile de trenes antiguos

The Swiss voice in the world since 1935

Moscú, 29 ago (EFE).- El Museo del Ferrocarril de San Petersburgo celebró hoy un desfile de locomotoras antiguas en el marco del Salón Internacional Ferroviario PRO//Dvizhenie.EXPO que se celebra en la antigua capital zarista del 28 al 31 de agosto.

«El desfile de locomotoras es el evento más llamativo del salón ferroviario PRO//Dvizhenie.EXPO», informó en Telegram la compañía RZhD, monopolista de los ferrocarriles rusos, donde publicó un vídeo del desfile.

La compañía dedicó la actividad al 80 aniversario de la Gran Victoria sobre la Alemania nazi y el 180 aniversario de la industria locomotriz nacional.

El desfile fue abierto por una locomotora del siglo XIX, la más antigua en funcionamiento, construida en la Fábrica Nevski de San Petersburgo en 1899.

«En total por las líneas de la Terminal Ferroviaria del Báltico desfilaron 11 locomotoras. Por primera vez fue presentada al público una locomotora de vapor única de la serie Em» de la época de la segunda guerra mundial, señaló RZhD.

Según la compañía ferroviaria, la pieza más llamativa del desfile fue un tren blindado BP-43 de la Segunda Guerra Mundial.

El museo, que cuenta con una colección de más de 120 trenes y 44 instalaciones multimedia, estará abierto al público durante la celebración del salón.EFE

