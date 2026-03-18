CEO de Nvidia califica a OpenClaw como «el próximo ChatGPT»

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Nueva York, 18 mar (EFE). El consejero delegado de Nvidia, Jensen Huang, calificó este miércoles, en el marco de la GPU Technology Conference (GTC) 2026, a la plataforma de inteligencia artificial de código abierto OpenClaw como un «proyecto de código abierto histórico» y «definitivamente el próximo ChatGPT», en referencia a su potencial para cambiar la forma en que las personas interactúan con sistemas de inteligencia artificial (IA).

Según dijo Huang durante una entrevista con el programa Mad Money de la cadena CNBC, OpenClaw no es un simple chatbot, sino una plataforma de agentes autónomos capaz de completar tareas y tomar decisiones tras una instrucción inicial, «sin necesidad de supervisión constante, lo que representa un avance en la automatización de procesos de IA».

Huang afirmó que los agentes pueden «analizar información, aprender y mejorar sus resultados de manera autónoma», y puso como ejemplos la planificación de diseños o la optimización de flujos de trabajo.

Agregó que OpenClaw, que funciona como una suerte de «mayordomo digital» que puede gestionar archivos y programar tareas, entre otras, se ha convertido en «uno de los proyectos de código abierto de mayor crecimiento y adopción» en la historia de la compañía, y destacó su potencial para ampliar la capacidad de individuos y empresas a la hora de automatizar tareas complejas de manera más eficiente.

El lunes, Huang sorprendió al asegurar que los pedidos de la compañía alcanzarán el billón de dólares para 2027, duplicando los 500.000 millones proyectados el año pasado, gracias a las plataformas de chips Blackwell y la próxima generación Vera Rubin.

Huang también presentó NemoClaw, versión empresarial de OpenClaw, que incorpora herramientas de seguridad y privacidad para su uso en entornos corporativos, garantizando escalabilidad y control de los agentes autónomos.

Nvidia está respaldando a OpenClaw para impulsar la IA autónoma, fortalecer su ecosistema de hardware, buscar clientes para su versión empresarial y en definitiva reforzar su posición en el mercado, según analistas.

La conferencia destacó también que los modelos abiertos de inteligencia artificial marcarán un nuevo rumbo en aplicaciones clave de la IA generativa y en el desarrollo de robots inteligentes y autónomos. EFE

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