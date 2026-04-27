Cepal baja su previsión de crecimiento para Latinoamérica y lo sitúa en el 2,2 % en 2026

1 minuto

Santiago de Chile, 27 abr (EFE).- La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) corrigió a la baja este lunes su previsión de crecimiento del producto interno bruto (PIB) regional para este 2026, pasando del 2,3 % proyectado en diciembre a 2,2 % en un contexto internacional marcado por conflictos geopolíticos.

Según el organismo de las Naciones Unidas, el menor dinamismo económico proyectado para este año «se observa de manera generalizada», con una desaceleración del crecimiento en 24 de los 33 países de la región, mientras que solo siete mostrarían una aceleración.

De concretarse esta proyección, que refleja un entorno externo caracterizado por tensiones internacionales, condiciones financieras restrictivas y el resurgimiento de presiones inflacionarias a nivel global, «la región completaría cuatro años consecutivos con tasas de crecimiento cercanas al 2,3 %, evidenciando un patrón de baja capacidad para crecer». EFE

ssb/gad