Cerca de 400 municipios de Perú declarados en emergencia por riesgo de intensas lluvias

Lima, 9 ene (EFE).- El Gobierno de Perú ha declarado en emergencia 382 municipios de 20 regiones del país ante el «riesgo inminente» de que caigan intensas lluvias en esas localidades, informó este viernes la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM).

La medida -oficializada mediante decreto y que tendrá una vigencia de 60 días- comprende distritos de las regiones de Amazonas, Áncash, Apurímac, Arequipa, Ayacucho, Cajamarca, Cusco, Huancavelica, Huánuco, Ica, Junín, La Libertad, Loreto, Madre de Dios, Moquegua, Pasco, Puno, San Martín, Tacna y Ucayali.

La Presidencia del Consejo de Ministros indicó que, de esa manera, se utilizarán las capacidades del Estado para proteger a la población y mitigar el impacto en sus medios de vida y actividades productivas, como la agricultura y la ganadería.

Para ello, se deberán ejecutar «acciones inmediatas» para reducir el riesgo y desarrollar las labores de respuesta y rehabilitación que correspondan.

Según el decreto, los gobiernos regionales y locales comprendidos en la medida deberán emprender esas acciones con la coordinación técnica y el seguimiento del Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) y la participación de los ministerios de Salud, Educación, Desarrollo Agrario y Riego, Vivienda, Construcción y Saneamiento, Defensa, Interior, Transportes y Comunicaciones, Energía y Minas, Mujer y Poblaciones Vulnerables, y Desarrollo e Inclusión Social, junto a entidades públicas y privadas.

La medida se tomó tras informes del Indeci de que los distritos incluidos en el decreto «son los más expuestos al peligro inminente ante intensas precipitaciones pluviales, lo cual podría afectar la vida y la salud de las personas, la agricultura y la ganadería, entre otros». EFE

