Cerro Porteño ficha al extremo colombiano Santiago Mosquera

Asunción, 21 dic (EFE).- El club paraguayo Cerro Porteño, dirigido por el técnico uruguayo Jorge Bava, anunció la incorporación del extremo colombiano Santiago Mosquera.

«Santiago Mosquera es nuevo jugador del Ciclón de Barrio Obrero. ¡Bienvenido al Barrio, Mosquera!», publicó el sábado Cerro Porteño en la red social X.

El conjunto azulgrana, vigente campeón del fútbol paraguayo, oficializó de este modo su primer refuerzo para la temporada de 2026 en la que disputará nuevamente la Copa Libertadores.

Mosquera viene de jugar, desde julio de 2024, con el Independiente Santa Fe de Colombia, que también dirigió Jorge Bava de marzo a septiembre pasado, antes de comandar a Cerro Porteño.

Bajo la dirección de Bava, el Santa Fe de Mosquera se coronó en julio pasado campeón del Torneo Apertura de Colombia, y alcanzó su décimo título nacional.

Esta será la cuarta experiencia internacional del extremo de 30 años, tras su paso por el Dallas de la MLS de Estados Unidos (2018-2020), el Pachuca de México (2021) y el OFI Creta de Grecia (2023-2024).

Su primer club fue el colombiano Millonarios donde permaneció de 2016 a 2018 y después militó en el Deportivo Cali en 2022.

Considerado un jugador clave en el ataque del Independiente Santa Fe, Mosquera disputó más de 60 partidos con el conjunto bogotano.

Cerro Porteño ganó con Bava el Torneo Clausura en noviembre pasado y una semana después se coronó campeón de la Supercopa Paraguay.

De este modo, el técnico uruguayo cerró su año con tres títulos conquistados.EFE

