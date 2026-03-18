Chamanes, turismo y medio ambiente: una expedición al corazón de la Amazonía peruana

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Madrid, 18 mar (EFE).- Frente a los exploradores en busca de gloria y tesoros perdidos, el periodista y escritor español Josep María Palau viajó a la Amazonía peruana para conocer a sabios chamanes en remotas comunidades indígenas que ven cómo el turismo puede ser una fuente de ingresos y también un riesgo medioambiental y social.

En un libro titulado ‘Mi madre se convirtió en pájaro: Una aventura en la Amazonía’, que sale a la venta este jueves en la editorial española Viajes al Pasado (VAP), Palau (Barcelona, 1965) relata sus experiencias en la selva amazónica de Manu, un entorno protegido en el sureste de Perú.

Además de un lugar de leyendas y culturas ancestrales, el parque nacional fue declarado Patrimonio Mundial Natural por la UNESCO en 1987 y cuenta con una extraordinaria biodiversidad, incluidas al menos 800 clases de aves y 200 especies de mamíferos en casi dos millones de hectáreas.

El «buen salvaje»

En una entrevista con EFE, Palau califica de «tópico» la idea del «buen salvaje», aunque se encontró con algunos indígenas que abandonaron su grupo para vivir en alguna población cercana, donde no encajaron y terminaron volviendo a sus comunidades a seguir con una vida seminómada en el entorno del parque.

«Por tanto, aquel mito de que el progreso es para todos y todos vamos a ser más felices apuntándonos a comprar el último móvil, pues en este caso digamos que no se ve», afirma Palau, quien aboga por un turismo responsable que respete las culturas únicas y la rica biodiversidad en este paraje único.

En lancha, caballo o coche, el autor, acompañado por el biólogo Alberto Luengo y guías locales, surcó ríos y atravesó tupidas selvas para encontrarse con comunidades indígenas «semicontactadas», que conservan un vasto y rico conocimiento de la jungla, donde mantienen «jardines» de plantas medicinales.

Una experiencia que volcó en este libro cuyo título hace referencia a un episodio que le contó un líder indígena que aseguraba que «su madre se fue al río y se convirtió en pájaro», una metáfora que hace referencia a la muerte, que en la selva se afronta con una mezcla de crudeza y leyenda mágica.

Otro de los personajes que se encontró en Manu es Alberto Manqueriapa, un líder de la comunidad huachipaeri que era concejal en uno de los ayuntamientos de zona.

«Tenía el conocimiento de cuestiones técnicas de ingeniería que había conseguido pues que en su pueblo hubiera pues una fuente con agua potable que llegaba a la puerta de las cabañas. Pero por otro lado es chamán, líder espiritual», señala.

También conoció a Mardini, un indígena que se presentó con arco y flechas, descalzo, pero luciendo unas enormes gafas de sol sesenteras.

Usa estas gafas para protegerse de la luz por un problema ocular que le produjo ingerir una flor alucinógena (jayapa) para curar una picadura de víbora, lo que le provocó que se perdiera en la selva durante dos años.

Mardini pertenece a los machiguengas ‘cocapacoris’, que significa «asesinos», un apelativo que paradójicamente le impusieron los explotadores del caucho que cometían todo tipo de abusos contra los indígenas.

Palau explica que fue precisamente en una incursión de castigo contra «indios» perpetrada en 1909 por un cauchero cuando se descubrió el yacimiento de Pusharo, unos petroglifos tallados en Manu hace entre 1.000 y 2.000 años.

Riesgos medioambientales

En el libro, Palau, que también es profesor universitario y director de la revista ‘Viajar’, describe maravillas naturales del Manu como la ‘socratea’, un tipo de palmera que se desplaza lentamente sobre sus raíces buscando el sol.

Pese a la protección en Manu, el periodista advierte del impacto que tienen las explotaciones madereras y la minería del oro, que provoca deforestación y contaminación por el uso de mercurio, en zonas cercanas al parque natural.

La deforestación afecta ya al 18 % de la Amazonía, principalmente en Brasil, y si la pérdida de selva llega al 25 % entrará en un punto de no retorno que afectará a los ríos voladores, las corrientes de humedad aéreas que riegan una gran parte de Sudamérica. EFE

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