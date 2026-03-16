Chankas alcanza a Alianza Lima en el liderato del Apertura peruano

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Lima, 15 mar (EFE).- El Chankas, que dirige el argentino Walter Paolella, alcanzó a Alianza Lima en la primera posición del Torneo Apertura peruano al vencer a domicilio al Juan Pablo II College por 2-3 y tras el empate 1-1 del conjunto de La Victoria en su visita al Deportivo Garcilaso, al término de la séptima jornada.

El equipo de la ciudad centro andina de Andahuaylas llegó a 17 puntos gracias a las anotaciones de Oshiro Takeuchi, Franco Nicolás Torres y Kenji Barrios, mientras que para el Juan Pablo II anotaron Arón Sánchez y Paolo Fuentes.

En la igualdad frente a Garcilaso, Alianza Lima abrió la cuenta por intermedio de Aldair Salazar, aunque el 1-1 fue producto de un autogol del defensa argentino Agustín Gómez cuando se jugaban los últimos minutos del partido en la ciudad sureña del Cusco.

Con 14 puntos, 3 menos que los líderes, el vigente campeón Universitario de Deportes escaló a la tercera posición gracias a una victoria por 2-0 sobre el UTC con goles del argentino Lizandro Alzugaray y del delantero Alex Valera, este último de penalti.

Cienciano avanzó hasta la cuarta plaza, con 13 puntos, gracias a un triunfo por 1-2 sobre el Cusco, con goles de Alejandro Hohberg y del ecuatoriano Carlos Garcés; el descuento fue del argentino Facundo Callejo.

El UTC descendió a la quinta posición, al quedarse con 13 unidades luego de la derrota ante Universitario, mientras que Sporting Cristal se colocó sexto, con 11 puntos, tras derrotar por 3-0 al Sport Boys, que cayó a la última posición.

Los goles del equipo que dirige el brasileño Paulo Autuori, que cerró una semana soñada también al lograr el pase a la fase de grupos de la Copa Libertadores, fueron de Maxloren Castro, Miguel Araujo e Irven Ávila.

El Melgar empató 0-0 con el Atlético Grau, Comerciantes Unidos venció por 3-4 al Cajamarca, ADT por 0-1 a Sport Huancayo y Alianza Atlético derrotó por 3-0 al CD Moquegua en los otros juegos de la fecha. EFE

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