Chaves califica como «desastroso» el fallo que anuló subasta de frecuencias en Costa Rica

3 minutos

San José, 4 mar (EFE).- El presidente de Costa Rica, Rodrigo Chaves, calificó este miércoles como «desastroso» y «repudiable» el fallo de la Sala Constitucional que el pasado viernes anuló una subasta de frecuencias de radio y televisión que amenazaba con dejar fuera del aire a decenas de emisoras y canales.

«Es un fallo desastroso y repudiable. No vamos a tomar medidas de fuerza, vamos a hacer lo que las leyes mandan, despreciando este fallo», expresó Chaves en su conferencia de prensa semanal.

El mandatario dijo que el gobierno no respeta a la Sala Constitucional y la acusó de «agraviar los conceptos de justicia y equidad» y de «proteger» a grandes medios de comunicación.

La ministra de Ciencia, Innovación, Tecnología y Telecomunicaciones, Paula Bogantes, anunció que el Gobierno preparará otro concurso en los próximos tres meses.

La Sala Constitucional de Costa Rica anuló el pasado viernes la polémica subasta de frecuencias impulsada por el Gobierno que amenazaba con dejar fuera del aire a decenas de emisoras de radio y canales de televisión debido a los elevados costos económicos que planteaba.

El tribunal declaró inconstitucional el proceso realizado el pasado 19 de septiembre debido a que establecía la oferta económica más alta como único criterio para la asignación de concesiones de radiofrecuencias, sin tomar en consideración ni garantizar el pluralismo de medios y contenidos.

La Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia ordenó al Gobierno y a la Superintendencia de Telecomunicaciones (Sutel) realizar otros procedimientos de adjudicación de frecuencias que garantice el pluralismo y la distribución equitativa, transparente e igualitaria de la totalidad del espectro radioeléctrico.

La subasta, que pretendía otorgar frecuencias por 15 años, ha sido criticada por organizaciones de libertad de prensa, líderes políticos, medios de comunicación y organizaciones religiosas, que la consideran alejada de la realidad del país y que violenta la libertad de expresión.

En la subasta solo hubo 4 ofertas de canales de televisión, 20 de emisoras de radio FM y solo una para emisoras de radio en AM.

En la banda de FM de 200 kHz para emisoras de cobertura nacional la subasta comenzaba en 193.051 dólares y en la de 400 kHz en 386.102 dólares, mientras que para las emisoras de cobertura regional local los montos oscilaban entre los 18.945 y los 56.640 dólares.

La base para radios AM era de entre 9.653 y 28.959 dólares, y para la televisión en la banda de 6 MHz oscilaban entre los 157.629 y 325.044 dólares para canales regionales, y se fijó en 1,6 millones de dólares para canales de cobertura nacional.

Varios medios alertaron de que además del monto de la subasta, deberían incurrir en millonarios gastos adicionales exigidos en las condiciones técnicas.

El presidente de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), Pierre Manigault, aplaudió el pasado lunes la decisión de la Sala Constitucional y destacó que la pluralidad en estas licitaciones «no es un aspecto accesorio, sino un componente central del debate democrático» y del derecho de la sociedad a estar informada. EFE

dmm/mt/nvm