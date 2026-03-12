Chavismo marcha en Caracas por la «paz», mismo día que sindicalistas protestan por salario

Caracas, 12 mar (EFE).- Cientos de chavistas marcharon en Caracas por la «paz y la soberanía» este jueves, el mismo día en que sindicalistas y trabajadores se movilizaron para exigir aumentos salariales, tras cuatro años del último ajuste que hoy ubica el salario mínimo en 29 centavos de dólar al mes.

Sin coincidir con los trabajadores, los chavistas marcharon horas más tarde desde el mismo punto donde se concentraron los sindicalistas temprano y llegaron igualmente al Parlamento.

«Hemos salido a la calle para decirle a aquellos que quieren desestabilizar el país, aquellos que quieren llamar a la agenda del caos y de violencia en las calles del país, escuchen bien: nosotros estaremos en la calle defendiendo la paz y la estabilidad de la República», dijo el jefe de Gobierno de Caracas, Nahum Fernández, desde una tarima a las afueras del Parlamento.

La marcha de los chavistas fue convocada a última hora del miércoles por el secretario general del gobernante Partido Socialista Unido de Venezuela, Diosdado Cabello, y recorrió la ruta que originalmente estaba prevista por los sindicalistas, quienes, pese a no coincidir, tuvieron que tomar otra vía y romper bloqueos policiales para marchar.

El ministro de Trabajo, Eduardo Piñate, se refirió a la marcha de estos sindicalistas y los acusó de «hacer campaña» por las «sanciones y el bloqueo» económico contra Venezuela.

En este sentido, añadió que los sindicalistas fueron, junto «con los imperialistas», los «culpables de la caída, de la afectación del ingreso nacional».

Los chavistas también expresaron su apoyo a la presidenta encargada Delcy Rodríguez y pidieron la libertad de Nicolás Maduro, capturado en Caracas el pasado 3 de enero durante un ataque militar de Estados Unidos.

Los sindicalistas marcharon este jueves en varias ciudades de Venezuela para exigir mejores salarios en medio de los recientes acuerdos petroleros a los que ha llegado Rodríguez con Washington.

La manifestación sindical fue la segunda más grande, luego de meses sin manifestaciones por la ola de detenciones registradas durante la crisis poselectoral de 2024, cuando Maduro fue proclamado reelecto entre denuncias de fraude de la oposición.

El salario mínimo en Venezuela se mantiene en 130 bolívares desde marzo de 2022, cuando eran unos 30 dólares, según el tipo de cambio oficial de este jueves, un monto que se ha devaluado desde entonces y que hoy equivale a 29 centavos.

En los últimos años, el Ejecutivo ha centrado su política salarial en el pago de dos bonificaciones para los trabajadores públicos que no tienen incidencia en beneficios laborales y que suman 160 dólares: uno de 40 dólares para alimentación y otro denominado «ingreso de guerra económica», en 120 dólares, ambos depositados en bolívares a la tasa oficial del día. EFE

