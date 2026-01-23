Chavistas piden libertad de Maduro en 68 aniversario de la caída de Marcos Pérez Jiménez

Caracas, 23 ene (EFE).- Más de un millar de simpatizantes del chavismo salieron nuevamente este viernes a las calles de Caracas para exigir la liberación del presidente Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, capturados hace casi tres semanas por Estados Unidos, y conmemorar el 68 aniversario de la caída de la dictadura de Marcos Pérez Jiménez.

«Maduro, aguanta, el pueblo se levanta», coreaban manifestantes en una de las marchas convocadas por el oficialismo en la capital venezolana y que tenían como punto de encuentro la emblemática Plaza O’Leary, en el centro.

Una de las manifestantes llevaba una imagen de Maduro y Flores abrazados, que se ha multiplicado en vallas de Caracas en las últimas semanas, y otros cargaban carteles con mensajes en español e inglés, como «Free (Liberen a) Maduro and Cilia».

Ramón Pérez, de 67 años, dijo a EFE que no salió a «celebrar absolutamente nada» sino a «protestar el secuestro» que, expresó, «tarde o temprano lo van a pagar» los EE.UU.

«Los venezolanos protestamos con música porque somos gente de paz, no queremos guerra, pero también nosotros sabemos resistir», afirmó el chavista en referencia a las canciones que acompañan la marcha.

En la actividad participaron autoridades como el ministro de Interior, Diosdado Cabello, y la alcaldesa del municipio Libertador de Caracas, la almirante Carmen Meléndez, quien destacó que el pueblo «se está movilizando cada día más desde que secuestraron» a la pareja presidencial el 3 de enero.

Además, hizo un llamado a «seguir acompañando» a la presidenta encargada, Delcy Rodríguez.

Por su parte, Cabello reiteró su condena al «secuestro» y señaló que en el país «hay un Gobierno que sigue» y que Rodríguez «tiene todo el apoyo» del gobernante Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV).

Asimismo, el gobernador del estado Táchira (oeste, fronterizo con Colombia), el chavista Freddy Bernal, hizo un llamado a «apoyar irrestrictamente» a la mandataria encargada en su «acción difícil y compleja en este momento aciago».

«Si tenemos que marchar una vez, dos veces, cien veces, mil veces, hasta gastar las suelas de los zapatos, lo haremos por la paz y por la vuelta de Nicolás Maduro y de Cilia Flores», expresó.

El 68 aniversario del derrocamiento de Pérez Jiménez se conmemora en medio de una crisis política desatada tras la captura de Maduro y su esposa por tropas militares estadounidenses que atacaron Caracas y tres regiones cercanas.

El chavismo ha convocado distintas movilizaciones para exigir su liberación, como este jueves, cuando marcharon hasta la ONU en Caracas para pedir que ese organismo medie a favor de la pareja presidencial. EFE

