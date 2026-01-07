Chavistas y comunas marchan en Caracas por la libertad de Maduro y en respaldo a Rodríguez

Caracas, 7 ene (EFE).- Miles de chavistas miembros de consejos comunales, comunas y militantes del gobernante Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) marchan en Caracas este miércoles para insistir en la liberación del presidente Nicolás Maduro, detenido en EE.UU. tras ser capturado en un ataque de tropas estadounidenses a la capital venezolana, y ofrecer su respaldo a la presidenta encargada, Delcy Rodríguez.

Los manifestantes participan en la marcha con pancartas que llevan el mensaje «Los queremos de vuelta», mientras portan banderas de Venezuela y exhiben fotografías del presidente fallecido Hugo Chávez (1999-2013) e imágenes de Maduro y Flores.

También cargan los juguetes de los alter egos Súper Bigote y Súper Cilita, personajes inspirados en Maduro y Flores, respectivamente, que tienen su propia serie animada y de novelas gráficas.

La concentración se inició frente al Parque Alí Primera, en el oeste de la ciudad, y está previsto que la movilización recorra unas siete manzanas, pasando a un costado del palacio presidencial de Miraflores hasta llegar al centro de la ciudad.

El oficialismo también se ha movilizado en días previos para dar su respaldo a Rodríguez, quien juró el lunes ante el Parlamento como presidenta encargada, tras una orden del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ).

La actividad de este miércoles se desarrolla en el segundo día oficial de Rodríguez como presidenta encargada, quien ya hizo sus primeras designaciones en las áreas de seguridad y economía.

La madrugada del sábado 3 de enero los habitantes de Caracas y los estados vecinos de La Guaira, Aragua y Miranda fueron sorprendidos por un ataque militar de Estados Unidos en varias zonas militares y urbanas, que terminó con la captura del mandatario venezolano y de su esposa.

La operación dejó «decenas» de muertos, según anunció este martes el fiscal general, Tarek William Saab.

Maduro, quien fue trasladado de inmediato a Estados Unidos, está acusado por la Justicia de ese país de cuatro cargos federales, entre ellos conspiración de narcoterrorismo y conspiración para la importación de cocaína.

Este lunes, Maduro y Flores se declararon no culpables de todos los cargos que enfrentan ante el tribunal del Distrito Sur de Nueva York, durante su primera comparecencia, que tuvo lugar 48 horas desde su captura en la capital venezolana. EFE

