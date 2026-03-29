Checo sospechoso de matar a compatriota se quita la vida en el sur de Paraguay

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Asunción, 29 mar (EFE).- Un hombre de nacionalidad checa, quien era el principal sospechoso del asesinato de un compatriota, se quitó la vida tras verse cercado por la Policía en el departamento paraguayo de Itapúa (sur), limítrofe con Argentina, informó este domingo la prensa local.

Según el reporte del medio Última Hora, el checo Jan Ansorge compartió la noche del sábado con su coterráneo Martin Skvor, empresario y de unos 50 años, en la casa de este en un barrio cerrado de la localidad de Carmen del Paraná.

Pero cerca de las tres de la madrugada Ansorge ingresó por la fuerza en la habitación en la que dormían Skvor y su pareja, a la que obligó a encerrarse en el baño antes de agredir al hombre sin que se conozcan aún los motivos.

El parte policial indicó que Skvor murió por un corte en el cuello, que se presume se hizo con un cuchillo o navaja.

Después del ataque, Ansorge huyó de la casa en el auto de la víctima y posteriormente se quitó la vida cuando la Policía estaba cerca de detenerlo en un paraje descampado, relató el medio. EFE

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