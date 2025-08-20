The Swiss voice in the world since 1935

Chef José Andrés afirma desde Gaza que su equipo puede preparar 1 millón de comidas al día

Este contenido fue publicado en
2 minutos

Jerusalén, 20 ago (EFE).- El chef español José Andrés afirmó desde Gaza que su organización, World Central Kitchen (WCK), puede preparar hasta un millón de comidas nutritivas al día en la Franja palestina, aunque recalcó que para lograrlo es imprescindible la entrada «continua» de suministros a sus cocinas en el enclave.

«Parece un número grande, pero nosotros podemos hacerlo», aseguró el chef en su cuenta y la de WCK de X. José Andrés lleva varios días en Gaza visitando las instalaciones de la organización: tiendas de campaña convertidas en cocinas comunitarias, donde se alinean hileras de ollas de gran tamaño y decenas de voluntarios, equipados con guantes y mascarillas, preparan los alimentos.

En medio de los aplausos de su equipo, el chef reafirmó que son capaces de lograrlo: «Palestinos ayudando a palestinos», recalcó.

José Andrés insistió en que se necesita todo el apoyo posible, pues «nadie debería pasar hambre en Gaza». Al mismo tiempo, dijo sentirse «inspirado» por el trabajo de su equipo: «Lo que hacen es heroico, alimentar a otros mientras sus propias familias afrontan las condiciones más difíciles».

Durante su viaje, José Andrés también visitó Jerusalén, donde se reunió con el presidente israelí, Isaac Herzog. Según el cocinero, el mandatario expresó su respaldo «firme» al plan de WCK para «aumentar, cocinar y distribuir comidas, pan y agua en Gaza».

El encuentro se produjo más de un año después de que, en abril de 2024, un dron israelí atacara en tres ocasiones un convoy de WCK en la ciudad de Deir al Balah, en el centro de la Franja de Gaza, a pesar de que los vehículos estaban claramente identificados con el logotipo de la organización. En el ataque murieron cuatro trabajadores extranjeros y tres palestinos.

La guerra en Gaza ha dejado más de 62.000 muertos en casi dos años de conflicto. Mientras tanto, la crisis alimentaria en el enclave se ha agravado por el bloqueo israelí a la entrada de ayuda humanitaria, lo que ha incrementado la desnutrición y elevado las muertes por hambre, especialmente entre los niños.EFE

erv/mt/cg

(vídeo)

Los preferidos del público

Los más discutidos

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Ha notando algún cambio en su vida como consecuencia de las nuevas normas comerciales introducidas por EEUU?

¿Cómo cree que podría afectar a su vida la política arancelaria de EEUU?

Únase al debate
13 Me gusta
14 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Dominique Soguel

¿Qué enseñanzas nos dejan los últimos acontecimientos sobre los riesgos y beneficios de respetar los tratados nucleares?

¿Qué sentido tienen los acuerdos nucleares si violarlos parece dar mejores resultados?

Únase al debate
2 Me gusta
3 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Marc Leutenegger

¿Qué experiencias ha tenido con la escasez de vivienda y la subida de los precios?

Suiza se precipita hacia una crisis inmobiliaria. ¿Cómo se puede evitar? Participe en el debate.

Únase al debate
57 Me gusta
64 Comentarios
Ver la discusión
Otros debates

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR