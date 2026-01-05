Chequia espera un vuelco democrático en Venezuela tras la captura de Maduro

1 minuto

Praga, 5 ene (EFE).- El primer ministro checo, el populista Andrej Babis, cuyo país acoge a unos estimados 150 ciudadanos venezolanos, expresó este lunes su esperanza de que la captura de Nicolás Maduro por parte de EE.UU. devuelva al país caribeño a la democracia.

«Esperemos que todo esto conduzca a que los ciudadanos de Venezuela tengan libertad y democracia, y elijan un régimen democrático», señaló el mandatario checo en Instagram.

Fuerzas estadounidenses capturaron a Maduro y a su esposa Cilia Flores en la madrugada del pasado sábado y los llevaron a Estados Unidos, donde comparecerán este lunes ante un juez en Nueva York, acusados de narcotráfico.

Si bien la República Checa expresó en los últimos años su apoyo a la oposición y sociedad civil venezolana, solo ha concedido asilo político a la abogada y activista Tamara Sujú, que documenta violaciones de derechos humanos en Venezuela para La Corte Internacional de Justicia (CIJ) de La Haya.

Por otra parte, Praga espera poder lograr la liberación del activista checo Jan Darmovzal, de la ONG Forum Penal, retenido por las autoridades venezolanas por supuesta complicidad en un intento de golpe de estado en septiembre de 2024. EFE

