Chery quiere fabricar uno de sus modelos eléctricos en Europa

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La compañía china Chery quiere producir en Europa uno de sus coches eléctricos, informaron a la AFP el responsable de Chery France, Yanbang Yu, y su director comercial, Lionel French Keogh.

El fabricante instalará un centro de I+D en París «para trabajar en un coche urbano pequeño, ya que Francia sería un mercado muy importante para este vehículo y la mejor manera es concebirlo en Francia», explicó French Keogh.

El tercer fabricante chino del sector vendió en 2025 1,4 millones de vehículos fuera de China, de una producción total de 2,8 millones. Solo en Europa se vendieron 135.000 vehículos, 50.000 de ellos en el Reino Unido y 20.000 en España

Chery se implantó en Europa hace dos años, donde vende modelos de combustión e híbridos pero todavía no totalmente eléctricos, ya que la fiscalidad europea penaliza los modelos fabricados fuera de la UE.

El grupo chino ya produce localmente en Barcelona (España), donde en 2023 compró una antigua fábrica de Nissan, en la que fabrica vehículos de la marca española Ebro en una empresa conjunta.

Su objetivo a tres años es producir en España 200.000 vehículos al año «pero el grupo busca otras capacidades de producción en Europa, en fábricas ya existentes», añade el director comercial.

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