Chile deporta a 83 extranjeros que cometieron delitos o faltas administrativas

2 minutos

Santiago de Chile, 25 ene (EFE).- El Servicio Nacional de Migraciones (Sermig) de Chile informó este domingo de la expulsión de 83 ciudadanos extranjeros en un vuelo chárter con destino a Colombia y Bolivia tras haber cometido delitos o haber infringido normas administrativas en el país.

Según detalló la autoridad migratoria chilena, el objetivo del operativo fue «dar cumplimiento a la legislación migratoria vigente y reforzar la seguridad del país, priorizando la expulsión de personas que han cometido delitos o cuentan con antecedentes policiales o penales».

Del total de personas deportadas -52 de nacionalidad colombiana y 31 de nacionalidad boliviana-, 27 fueron expulsadas por causas judiciales vinculadas a tráfico ilícito de drogas, porte ilegal de armas y entradas en el país a través de pasos clandestinos.

Por motivos administrativos, agregó el Serming, 56 personas fueron deportadas tras ser «condenadas por los delitos de robo con intimidación, homicidio, delitos sexuales, infracción a la ley de drogas y porte ilegal de armas, entre otros».

Desde el Serming informaron de que se trata del vigésimo tercer vuelo de expulsiones migratorias en lo que va del gobierno del mandatario progresista, Gabriel Boric, sumando un total de 4.421 deportaciones desde 2022.

Solo en 2025, el Serming y la Policía de Investigaciones (PDI) de país sudamericano reportaron 1.117 extranjeros expulsados del territorio nacional y, en lo que va de 2026, la cifra asciende a 128.

Desde que llegó al poder, en marzo de 2022, el presidente Boric ha endurecido su discurso contra los extranjeros que cometen delitos en Chile y ha pedido la colaboración de los países de origen de la región para enfrentar este escenario. EFE

ssb/rf