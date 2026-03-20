Chile estrena su Copa de la Liga con los 16 clubes de Primera

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Santiago de Chile, 20 mar (EFE).- El fútbol chileno estrena este viernes un nuevo torneo para la temporada 2026: la Copa de la Liga, un certamen en el que participan los 16 clubes de Primera División y que otorgará al campeón un cupo a la fase previa de la Copa Libertadores 2027.

La naciente competición se añadió al calendario de la Asociación Nacional de Fútbol Profesional chileno, que ahora tiene cuatro torneos entre enero y diciembre que incluye a la Liga de Primera, Copa Chile y el ‘Final Four’ de la Supercopa, con el objetivo de aumentar la competitividad con una mayor cantidad de partidos y menos periodos de inactividad.

El torneo es un evento élite que se diferencia de la Copa Chile, en que esta última la disputan también los equipos de Primera B que ya dieron inicio a la fase de grupos enfrentándose en duelos con los clubes de su misma categoría.

La Copa de la Liga tendrá la primera jornada este fin de semana y la segunda entre el martes 24 y el jueves 26 próximos, en medio de la fecha FIFA en que la selección chilena disputará dos amistosos ante Cabo Verde y Nueva Zelanda en Auckland.

Universidad de Chile estrena la competición con su duelo ante Deportes La Serena en la primera fecha, el líder del campeonato local Colo Colo enfrenta el sábado a Coquimbo Unido y Universidad Católica recibirá a Universidad de Concepción el domingo.

El resto de los partidos emparejó a Unión La Calera ante Audax Italiano, Huachipato frente a Deportes Concepción, Cobresal con Ñublense, O’Higgins ante Deportes Limache y Palestino frente a Everton.

La Copa de la Liga se juega en un formato de cuatro grupos de cuatro equipos, que disputarán seis partidos cada uno, y los ganadores de cada zona avanzan directo a semifinales y de allí a la final por el título.

El campeón recibirá un trofeo recién creado inspirado en la cordillera de los Andes, con un peso de 2 kilogramos y elaborado en bronce bañado en plata, cuya estructura ha sido comparada con el trofeo de la Copa del Mundo por la prominencia de un balón en lo más alto, que está sostenido por tres soportes.

El ganador también tendrá uno de los dos cupos a la fase previa de la Libertadores 2027, el otro será para el vencedor de una final entre el ganador de la Copa Chile y el equipo que ocupe el tercer lugar en la tabla del campeonato doméstico, mientras que los boletos directos se mantendrán para el campeón y subcampeón.

El equipo perdedor del duelo por el pase a la fase previa de Libertadores automáticamente obtiene uno de los cuatro cupos a la Copa Sudamericana, mientras que los otros tres siguen siendo para los equipos que finalicen en la cuarta, quinta y sexta posición de la clasificación anual de la liga. EFE

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