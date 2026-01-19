Chile se enfrentará a Cabo Verde y Nueva Zelanda en marzo en las FIFA Series 2026

3 minutos

Santiago de Chile, 19 ene (EFE).- La selección chilena confirmó este lunes que se enfrentará a las de Cabo Verde y Nueva Zelanda, clasificadas para el Mundial 2026, en marzo próximo durante FIFA Series 2026, un torneo amistoso en el que La Roja será visitante en la ciudad oceánica de Auckland.

Chile estará dirigida interinamente por Nicolás Córdova en los partidos que se disputarán el 27 de marzo, ante la selección africana, y tres días después frente a los anfitriones los All Whites.

La FIFA confirmó la realización de este torneo, que se desarrollará en la previa a la Copa del Mundo que se jugará en Canadá, Estados Unidos y México y en el que participan 48 selecciones de todo el mundo, con el objetivo de enfrentar a equipos de diferentes confederaciones.

La Roja, que no se clasificó para el Mundial por tercera ocasión consecutiva, también disputará un amistoso ante la selección de Finlandia a inicios de abril como parte de este viaje, dentro de su plan de conformación de un nuevo plantel para las clasificatorias al Mundial 2030.

Los rivales de la selección chilena, que ocupa el puesto 52 del ranking mundial de la FIFA, representan diferentes niveles de complejidad en lo deportivo.

Cabo Verde ocupa el puesto 67 del ranking y está integrada por jugadores que militan en clubes europeos, especialmente en Portugal, y salió sorteada en el grupo H del Mundial 2026, en el que enfrentará a España, Arabia Saudita y Uruguay.

Ante Nueva Zelanda, los chilenos se encontrarán un equipo ubicado en el puesto 85 y que tiene algunos jugadores en ligas internacionales, que se preparan para encarar el grupo G con Bélgica, Egipto e Irán.

Finlandia, por su parte, está ubicada en la posición 75 y nunca ha clasificado a una Copa del Mundo y lo más relevante ha sido su participación en la Eurocopa 2021 con un plantel de futbolistas que están en clubes del norte y centro de Europa.

Chile cerró la eliminatoria en la décima y última posición de Sudamérica, tras los fallidos ciclos de los entrenadores argentinos Edurado Berizzo y Ricardo Gareca, y bajo el mando interino de Córdova que se mantendrá en el cargo hasta finales de este año en el que se jugarán al menos seis amistosos.

El entrenador de la selección chilena será nombrado luego de que se elija al nuevo presidente de la Asociación Nacional de Fútbol Profesional, que sustituya a Pablo Milad en noviembre próximo.

Tras el fracaso en las clasificatorias sudamericanas, La Roja ha disputado tres amistosos a finales de 2025 que saldó con dos victorias ante Perú, ambas con marcador de 2-1, y un triunfo frente a Rusia por 0-2 de visitante en Sochi.

Chile volverá a tener competencias oficiales en 2027, cuando inicie el nuevo proceso de clasificación al Mundial 2030 y con la Copa América en 2028. EFE

mjr/mmm/sab