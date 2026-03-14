Chile y EEUU se comprometen a «explorar» proyectos en minerales críticos

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El nuevo gobierno ultraderechista de Chile firmó este jueves una declaración conjunta con Estados Unidos para desarrollar proyectos sobre minerales críticos y tierras raras, esenciales en la fabricación de artículos tecnológicos y la transición energética, informó la Cancillería.

Estados Unidos busca un acercamiento con los países productores de estas materias primas. Acusa a China de aprovechar su posición dominante e inundar los mercados internacionales con precios bajos.

El compromiso suscrito por la administración del presidente José Antonio Kast, incluye un proceso de consultas para «explorar mecanismos de financiamiento, tanto privados como estatales, para proyectos de inversión en minerales críticos», según un comunicado oficial.

La primera ronda de consultas se realizará en 15 días.

Tras asumir la víspera, Kast se reunió el jueves en el palacio presidencial con el subsecretario de Estado de EEUU, Christopher Landau, y el canciller Francisco Pérez.

El jefe de la diplomacia chilena y Landau firmaron la «declaración conjunta» para el «establecimiento de consultas» sobre estos componentes.

«El apoyo mutuo en el suministro de minerales críticos resulta fundamental para la seguridad nacional y las industrias comerciales de ambos países», destacó la Cancillería.

Chile es el primer productor mundial de cobre y el segundo de litio, metales considerados «críticos» por Washington, y China su principal comprador.

Por el contrario, la participación del país sudamericano en el mercado de tierras raras es marginal.

Kast inicia su gobierno en medio de la tormenta por un proyecto de cable submarino de fibra óptica que pretende unir sus costas con China, su principal socio comercial.

La administración de Donald Trump considera la infraestructura como una «amenaza» para la seguridad regional.

El proyecto fue adjudicado en enero a la estatal Mobile China, pero anulado dos días después. Pese a eso, EEUU sancionó con el retiro de visas de viaje a tres ex altos funcionarios del gobierno del izquierdista Gabriel Boric (2022-2026).

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