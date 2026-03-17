Chileno Zepeda niega autoría en asesinato de exnovia japonesa en tercer juicio en Francia

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(Actualiza con declaraciones de la defensa de acusado y de la acusación)

Lyon (Francia), 17 mar (EFE).- El chileno Nicolás Zepeda, que se sienta este martes por tercera vez en el banquillo de los acusados por el asesinato hace una década de su exnovia japonesa Narumi Kurosaki, negó hoy ser el autor del mismo ante el Tribunal de lo Criminal del Ródano, y su defensa pidió reabrir la investigación.

«Contesto los hechos que me son imputados, soy inocente, no he matado Narumi Kurosaki», respondió Zepeda a las preguntas del presidente del Tribunal de lo Criminal, ante una sala a rebosar de público, entre ellos la madre y hermanas de la víctima.

De esta manera, más de un año después de que el Supremo anulara, por una cuestión formal, la sentencia por la que fue condenado en Francia a 28 años de cárcel, Zepeda mantiene su inocencia, pese a las pruebas de feminicidio que se acumulan en su contra, y que hoy expuso pormenorizadamente el investigador principal, David Borne.

Zepeda, de aspecto aniñado y con el pelo corto y bien peinado, desarrolló su discurso en francés, repasó su trayectoria vital e incluso rió, cuando evocó el inicio de la relación con la joven japonesa.

También lloró y mostró enojo cuando rememoró lo dura que es la cárcel. «No se lo deseo a nadie», dijo. Zepeda señaló, asimismo, que hace un año y medio que no recibe dinero de sus progenitores porque «están pasando por una situación económica muy difícil», ya que su padre está en paro desde 2020 y su madre acaba de perder su trabajo.

Su defensa, ejercida por los abogados Sylvain Cormier y Robin Binsard, dio hoy el golpe de efecto al exigir que se reabra la investigación, en concreto que se interrogue a un amigo japonés o al novio francés de Kurosaki, y que se analice un ADN encontrado en la almohada de la joven.

«Creemos que el caso justifica una investigación más exhaustiva, dado que esta es la última oportunidad del señor Zepeda», dijo Binsard, por lo que pidió un aplazamiento de las vistas.

Este tercer juicio, que comenzó esta mañana tras la elección por sorteo de los miembros del jurado, es «una pesadilla» para la familia de la japonesa Kurosaki, dijo este martes su abogada, Sylvie Galley, tras indicar que asisten sin esperanzas de que Zepeda confiese el crimen e indique dónde está el cadáver.

«Su objetivo es estar presentes para honrar la memoria de su hija», manifestó la letrada.

Zepeda, de 35 años, fue condenado por el asesinato de Kurosaki, que desapareció cuando tenía 21 años en la noche del 5 al 6 de diciembre de 2016, justo después de haber mantenido un encuentro con el chileno en su habitación de la residencia de estudiantes de Besançon (este), ciudad en la que estaba por un intercambio universitario.

La pena de 28 años de prisión fue dictada en primera instancia el 18 de mayo de 2020 y confirmada en apelación el 21 de diciembre de 2023, pero los abogados de Zepeda recurrieron al Supremo, que le dio la razón, debido a que durante el proceso uno de los investigadores agregó al caso nuevos elementos. El tercer juicio está programado hasta el día 27 de marzo.

El cuerpo de la joven nunca fue encontrado, pero tanto en primera instancia como en apelación la acusación presentó indicios que apuntaban a la autoría del crimen por parte de Zepeda. Pruebas que el investigador principal, David Borne, desmenuzó hoy, con la hipótesis principal de que el chileno mató a la japonesa por estrangulamiento.

Los testimonios de varios estudiantes, que escucharon una fuerte pelea entre ambos, la adquisición de un bidón de cinco litros de combustible y fósforos por parte del chileno antes de la desaparición de la chica o el hecho de que él usara las redes sociales de ella tras la desaparición de la misma fueron algunos de los indicios.

Tras los hechos, Zepeda volvió a su país, desde el que fue extraditado en julio de 2020 tras comprobar la Corte Suprema de Chile que existían «antecedentes con fundamento serio, cierto y grave» para acusarle. Desde entonces está en prisión en Francia. EFE

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