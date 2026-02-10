Chilenos y dominicanos se subirán en el Barco de la Juventud Mundial rumbo a Tokio

Madrid, 10 feb (EFE).- Doscientos jóvenes procedentes de varios países, como Chile, la República Dominicana y España, participarán desde el domingo próximo en el Barco de la Juventud Mundial, una expedición entre Bangkok y Tokio para fomentar el entendimiento intercultural, la cooperación internacional y el activismo.

El buque (Ship for world youth, en inglés) zarpará del puerto tailandés y efectuará escalas en las ciudades Aichi y Okinawa (Japón) antes de concluir el recorrido a mediados de marzo en la capital de ese país, informó este martes el Consejo de la Juventud de España.

Compartirán vida y experiencias durante un mes a bordo del barco Nippon Maru con jóvenes procedentes también de Camerún, Canadá, Grecia, Jamaica, Mongolia, Mozambique, Nueva Zelanda, Palaos y de Japón, anfitrión y organizador.

Durante el programa, que nació en 1988, los seleccionados participarán en actividades formativas, encuentros institucionales y sesiones de intercambio cultural con altas autoridades japonesas, con audiencias confirmadas con la primera ministra, Sanae Takaichi, y miembros de la familia imperial, según el Consejo. EFE

