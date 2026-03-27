China abre investigaciones en respuesta a acciones comerciales de Estados Unidos

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China anunció el viernes haber iniciado dos investigaciones sobre las prácticas comerciales de Estados Unidos, en respuesta a procedimientos abiertos por Washington contra Pekín, especialmente por sospechas de trabajo forzoso.

Las nuevas investigaciones chinas se centran en presuntas perturbaciones de las cadenas de suministro mundiales y en el comercio de productos de la economía verde, declaró un portavoz del Ministerio de Comercio en un comunicado.

Este tipo de investigaciones puede ser el paso previo a medidas de represalia comercial, como la imposición de aranceles.

Las mismas se llevan a cabo «en respuesta a dos investigaciones estadounidenses contra China en virtud de la sección 301», indicó, en referencia a un mecanismo estadounidense de aranceles punitivos.

En las últimas semanas, EEUU anunció investigaciones comerciales dirigidas contra decenas de países, entre ellos China, en nombre de la lucha contra las sobrecapacidades y el «trabajo forzoso». Pekín las calificó de «manipulación política».

El Ministerio de Comercio chino «tomará las medidas necesarias en función de los resultados de las investigaciones y defenderá firmemente sus derechos e intereses legítimos», declaró su portavoz.

Las dos investigaciones deberían «concluir en un plazo de seis meses», aunque podrán prorrogarse tres meses más, añadió.

La Casa Blanca anunció que Trump viajará a Pekín el 14 y 15 de mayo, visita ya aplazada varias semanas debido a la guerra en Oriente Medio.

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