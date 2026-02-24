China anuncia controles reforzados a empresas y entidades japonesas por vínculos militares

El Ministerio de Comercio de China anunció el martes controles reforzados de exportación contra 40 empresas y entidades japonesas, incluidas la agencia espacial y la firma Mitsubishi, a las que acusa de ayudar a fortalecer la capacidad militar de Japón.

El ministerio incluyó a firmas como Subaru a una «lista de vigilancia» para controlar su exportación de «productos de doble uso».

También fueron incluidas en la lista de controles reforzados al constructor naval Japan Marine United; Mitsubishi Heavy Industries Aero Engines (motores aeronáuticos), Kawasaki Heavy (aviones de combate), IHI Aero Space (misiles) y la agencia espacial japonesa (operadora de cohetes).

«Las medidas apuntan a restringir la ‘remilitarización’ de Japón y sus ambiciones nucleares, y son completamente legítimas, razonables y legales», afirmó el ministerio chino en un comunicado.

«Las acciones legales chinas apuntan a un pequeño número de entidades japonesas, con medidas relevantes dirigidas a productos de doble uso, y no impactan en los (intercambios) económicos normales y el comercio entre China y Japón», agregó.

El ministerio aclaró que «las entidades japonesas honestas y respetuosas de la ley no tienen de qué preocuparse».

Las empresas podrán solicitar ser retiradas de la lista de vigilancia si cooperan con los términos chinos de verificación.

Por su parte, el portavoz del Ejecutivo japonés, Kai Sato, anunció que las autoridades niponas habían «protestado firmemente contra estas medidas y exigido su retirada». Para el gobierno de Japón, las medidas anunciadas por China son «inaceptables y profundamente lamentables».

China ha intensificado la presión sobre su vecino desde que primera ministra japonesa, Sanae Takaichi, sugiriera en noviembre que Tokio podría reaccionar militarmente a un ataque contra Taiwán, la isla de gobierno autónomo que Pekín considera como parte de su territorio.

Takaichi ya había generado malestar durante la campaña electoral al visitar el santuario Yasukuni, en Tokio. Este lugar honra, entre otros, a criminales de guerra y es considerado por numerosos países asiáticos como un símbolo del pasado militarista de Japón, responsable de atrocidades en Asia y en China en las décadas de 1930 y 1940.

A mediados de febrero, durante la Conferencia de Seguridad de Múnich, el ministro chino de Relaciones Exteriores, Wang Yi, había advertido que «los fantasmas del militarismo» nipón «no han desaparecido».

